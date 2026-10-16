Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 17 - 23 octombrie 2026

Între 17 și 19 octombrie, dimineața devreme, posibilă încurcătură financiară sau situație în care nativii vor trebui să cheltuiească mai mult decât și-au propus; risc ca nativii să fie păcăliți de cineva incorect care le va vinde un produs cu defect de fabricație, prezentat lor ca nou, funcțional ori autentic.

Între 19 octombrie, după ora 04:40, și 21 octombrie, după-amiază, cele două case ale comunicării vor fi tulburate din nou de tranzitele aspre și greu de ținut sub control pe direcția Vărsător/Leu, la care se vor adăuga cele venite dinspre Scorpion, care vor accentua niște neajunsuri.

Săgetătorii vor trebui să evite întâlnirile cu persoanele certărețe sau ostile pentru a evita conflictele deschise. Examenele se vor desfășura în condiții marcate de emoții negative sau complicate de evenimente neașteptate. Între 21 octombrie, după ora 15:35, și 23 octombrie, liniște și pace în relația nativilor cu familiile din care provin sau împăcări și ameliorări ale unei relații care nu a funcționat până acum armonios. În dimineața zilei de 23 octombrie, Soarele va intra în zodia Scorpionului și, până pe 22 noiembrie, va tranzita casa a XII-a a bolilor lungi, cronice sau asupra cărora medicii nu s-au pronunțat cu un diagnostic clar.

La un moment dat, se va dovedi că acestea au avut mai mult un substrat psihic și mai puțin unul organic. Șansa de a afla un detaliu ascuns sau un secret se va opri la sfârșitul săptămânii, pentru că Mercur, planeta comunicării, va intra în mișcare aparent retrogradă, între 25 octombrie și 15 noiembrie, blocând canalele de cunoaștere subtilă.