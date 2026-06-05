Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 6 – 12 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 6 – 12 iunie 2026

Între 6 și 7 iunie în zori, posibile dezagremente la locul de muncă; mici tulburări organice, stare de nervozitate și de surescitare nemotivată. Între 7 iunie, după ora 3:43′, și 9 iunie dimineața, calm și politețe în relațiile parteneriale, insuficiente însă pentru a găsi o soluție de împăcare sau de cooperare.

Între 9 iunie, după ora 11:34′, și 11 iunie după-amiaza, Fecioarele vor fi pline de energie și vor face diligențele necesare pentru a rezolva o chestiune bănească, fiscală, patrimonială sau de beneficiu personal.

Între 11 iunie, după ora 15:28′, și 12 iunie, nativii vor dori să se lămurească asupra unei teme profesionale, vor dori să-și consolideze o opinie cu argumente ferme și coerente, vor dori să-și (re)ordoneze gândurile și ideile într-un fel sănătos pentru a perpetua enigme, nesiguranțe, îndoieli sau confuzii în conștiința lor.

Între 9 și 10 iunie, Fecioarele ar putea primi o mână de ajutor de la un prieten sau chiar de la un străin care se poartă cu ele ca un adevărat prieten pe fondul conjuncției Venus/Jupiter, în Rac, care nu s-a mai petrecut de 25 de ani, sau pe orice altă casă a hărții nașterii lor, construită în funcție de ora nașterii. Un apropiat le poate da nativilor un sfat referitor la o chestiune de strategie ori de procedură juridică în cazul unui conflict bănesc, unei revendicări, unei dispute pe bani și bunuri.

De altfel, banii sau mijloacele materiale care le permit nativilor „să se descurce” în viață ori să susțină un proiect vor rămâne tema principială, întreaga perioadă, fiind activ un triunghi al micilor oportunități în care vor fi implicate chestiunile profesionale, funcția, imaginea de-o parte și munca de fiecare zi (meseria) de cealaltă parte. În preajma datei de 10 iunie, posibil moment critic în care nativii pot fi implicați într-o secvență de viață socioprofesională cu impact negativ asupra imaginii lor publice.

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