Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 6 – 12 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 6 – 12 iunie 2026

Între 6 și 7 iunie în zori, o veste sau un gând tulburător provocat de o știre, de o imagine, de o amintire, de o conversație, de un obiect regăsit. Între 7 iunie, după ora 3:43′, și 9 iunie dimineața, armonie în plan profesional, mică satisfacție interioară trăită de către nativi pe ideea că au avut dreptate, fapt constatat și de cei din preajma lor (familie, prieteni, colaboratori, colegi).

Motiv de satisfacție personală generat de evoluția favorabilă, pozitivă, inspirată sau adecvată a Gemenilor în plan public sau într-o situație delicată în care s-au descurcat de minune. Între 9 iunie, după ora 11:34′, și 11 iunie după-amiaza, relațiile de prietenie vor fi un motiv de dialog susținut, uneori în contradictoriu; Gemenii vor riposta în felul lor – cu umor, evaziv sau aluziv –, nedorind să intre într-un conflict deschis cu aceia.

Între 11 iunie, după ora 15:28′, și 12 iunie, echilibru organic, stăpânire de sine. Dar Gemenii trebuie să țină cont de o situație neplăcută în relațiile parteneriale, în preajma zilei de 10 iunie; de cele mai multe ori, gafa sau lipsa de inspirație le va aparține.

Referitor la bani, un factor astral pozitiv: conjuncția dintre cei doi Benefici, Venus și Jupiter, în casa banilor câștigați prin muncă sau efort personal, context care n-a mai avut loc de 25 de ani, dar și unul șubred născut din elanul nestăpânit sau din încrederea exagerată într-un proiect care ar trebui să le ofere șansa unui câștig, semn că nativii trebuie să reanalizeze premisele unei soluții.

E de reținut triunghiul micilor oportunități care leagă planetele Uranus și Pluton într-o combinație excentrică, nerealistă atât în ceea ce privește un plan de viață (un vis, o dorință, o speranță), cât și nevoia de a face schimbări radicale care pot merge până la renunțarea la un factor de viață și activitate stabil și profitabil în numele noului sau al schimbării (aventurism).

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