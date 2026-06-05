Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 6 – 12 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 6 – 12 iunie 2026

Între 6 și 7 iunie în zori, piedici sau evoluție nefavorabilă unei împăcări sau rezoluții de comun acord în cadrul unei întâlniri între nativi și partenerii lor. Între 7 iunie, după ora 3:43′, și 9 iunie dimineața, evoluție normală a regimului de plăți și încasări, de venituri și cheltuieli.

Între 9 iunie, după ora 11:34′, și 11 iunie după-amiaza, Leii vor trăi câteva zile de provocări în plan ideologic, cultural sau social, ei confruntându-se cu opiniile unor persoane cu care nu pot fi de acord: uneori, își vor abandona conduita prudentă și voit indiferentă și le vor da acelora replici clare cu scopul de a-i pune la punct sau de a corecta niște erori, alteori se pot implica chiar în dispute; informații care enervează și destabilizează un Leu în măsura în care informațiile conținute de acele vești au capacitatea de a le da peste cap niște reguli de lucru și de dialog instaurate cu ceva timp în urmă.

Posibilă rezolvare fericită sau posibil succes, care va fi mai greu de explicat prin raportarea la realitate: nota în care se va vorbi de acel moment fericit va fi de șansă inexplicabilă, de noroc ascuns, de mister sau de derulare enigmatică a unor împrejurări pe fondul minunatei conjuncții a celor doi Benefici, Venus și Jupiter, în casa a XII-a a lucrurilor ascunse, secrete, discrete sau tăinuite.

Acest context poate avea același impact greu de explicat și în cazul unei vindecări sau a salvării organismului care a trecut printr-o încercare trupească sau sufletească.

Pe 10 iunie, o relație de prietenie poate fi pusă la încercare de situații încurcate, de informații destabilizatoare, de nevoia părților de a acționa într-un anume fel, în timp ce planeta Saturn va bloca reacțiile nativilor în cazul în care nu cunosc motivația unor evenimente. Între 11 iunie, după ora 15:28′, și 12 iunie, bun prilej de consolidare a unui statut public sau oficial (funcție, rang, demnitate).

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