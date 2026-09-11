Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 12 - 18 septembrie 2026

Între 12 și 14 septembrie, dimineața, mulți dintre nativi, mai ales cei care locuiesc departe de părinți sau de țară, vor dori să se întoarcă pe meleagurile copilăriei sau ale tinereții și, firește, vor dori să-și vadă rudele; nevoia de a lua contact cu părinții pentru a rezolva chestiuni concrete (acte, decizii etc.).

Întâlnirile se vor desfășura în grabă, așa că Racii nu vor avea o mulțumire reală de pe urma acestora, iar hotărârile care privesc bunurile comune se vor lua pe „picior de plecare”, în grabă și sub presiunea unor termene fixe.

În ziua de 14 septembrie, Luna Neagră va intra în zodia Capricornului și, până pe 11 iunie 2027, va tranzita sectorul relațiilor parteneriale, dar și al negocierilor, litigiilor sau al contractelor, pe care le va pune în situația de a se revizui pe fondul unor presiuni morale, al unor condiții juridice sau al nemulțumirilor (despărțiri).

Între 14 septembrie, după ora 07:44, și 16 septembrie, seara, relațiile sentimentale vor trăi sentimente contradictorii sau greu de stăpânit, dar, pe fond, Racii se vor bucura de momente speciale în planul relațiilor afective sau al bucuriilor culturale, artistice, spirituale. În preajma zilei de 14 septembrie, plantele Uranus, Pluton și Mercur vor alcătui un trigon regal care poate juca un rol destabilizator în sectoarele familiei, patrimoniului, câștigurilor și sănătății sau în laturile ascunse ale unor evenimente..