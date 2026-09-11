Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 12 - 18 septembrie 2026

Între 12 și 14 septembrie, dimineața, relațiile de prietenie vor evolua destul de armonios, lăsând impresia că prietenia care îi leagă pe nativi de unii apropiați este sinceră și dezinteresată.

Aici ar mai fi de observat și de așteptat să se petreacă niște evenimente care să pună relația la încercare. Relațiile afective, însă, vor mai fi tulburate de impulsuri autoritare, de atitudini radicale, de exigență sau de un orizont înalt de așteptare. Pe 14 septembrie, Luna Neagră va intra în zodia Capricornului și, până pe 11 iunie 2027, va influența negativ casa banilor câștigați prin efort personal (salarii, drept de autor, onorarii).

Va fi nevoie de multă atenție înainte de luarea unei decizii, mai ales dacă se va pune problema renunțării la un angajament profesional. Între 14 septembrie, după ora 07:44, și 16 septembrie, seara, sănătatea în parametri optimi; șansa ca unii Săgetători să atenueze o suferință fizică, dar mai ales psihică, în urma unui eveniment nefericit sau a unui incident care i-a „costat” sufletește.

Pe 14 septembrie, planetele Uranus, Pluton și Mercur vor forma un trigon regal care, pe fond, ar putea fi un context astral favorabil, dar care ar putea să joace un rol destabilizator în sectoarele comunicării, învățării și deplasărilor, ale relațiilor de vecinătate sau de colegialitate, ale relațiilor parteneriale și ale relațiilor de prietenie..