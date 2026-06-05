Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 6 – 12 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 6 – 12 iunie 2026

Între 6 și 7 iunie în zori, situația care s-a conturat în ultima vreme sau care se va declanșa în această perioadă va impune decizii rapide în contextul vieții profesionale și al activităților sociale (funcții, atribuții speciale, misiuni importante), corelate cu veniturile aferente, ceea ce va impune o analiză atentă a situației nou-conturate, punându-i pe nativi în fața unei alternative, dacă vor fi obligați să sacrifice banii sau funcția ori să facă o concesie; contextul va fi accentuat sau complicat de opoziția între Soare și Luna Neagră, pe axa veniturilor și a câștigurilor.

Între 7 iunie, după ora 3:43′, și 9 iunie dimineața, relațiile personale vor evolua normal, banal, fără surprize, cu excepția ipotezei în care nativii au niște relații financiare cu prietenii, cu apropiații sau cu cei dragi, care se vor schimba în funcție de interesul fiecăruia, de la o zi la alta.

Între 9 iunie, după ora 11:34′, și 11 iunie după-amiaza, doar casa a XII-a a sănătății va fi afectată de prezența celor patru planete în tranzit prin zodia Berbecului care le va afecta starea de spirit, buna-dispoziție, somnul și funcționarea organelor de simț localizate la nivelul capului.

Între 11 iunie, după ora 15:28′, și 12 iunie, necesară stabilitate în gândire și acțiune. Perioadă în care vor opera două cvadraturi între Kiron și Venus și între Saturn și Mercur și care vor crea legături subtile între universul interior și comunicare. Motivații ascunse, uneori inhibiții, provocate de această necunoaștere profundă a unei realități care le scapă ca sens și semnificație.

Între 9 și 10 iunie, Taurii vor beneficia de forța conjuncției, la grad perfect, între Venus și Jupiter, în casa învățăturii, a comunicării și a deplasărilor: pe una sau pe mai multe direcții de viață specifice acestui sector zodiacal, nativii pot înregistra un succes, un progres semnificativ sau pot primi un ajutor esențial.

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