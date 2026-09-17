„De la 1 noiembrie, o mare parte din pacienții cu HIV din România vor rămâne fără tratament!” Decizia Ministerului Sănătății care sacrifică bolnavii cronici

O decizie de avarie luată la nivel înalt declanșează nemulțumiri în sistemul sanitar. Ministerul Sănătății a confirmat că taie zeci de milioane de lei de la programe esențiale pentru a acoperi urgențele și ambulanțele, punând în pericol viața a mii de pacienți începând cu această toamnă.

Mii de bolnavi cronici, la un pas să rămână fără tratament

Sistemul sanitar se prăbușește sub presiunea unui deficit masiv de 98 de milioane de lei necesar pentru funcționarea Unităților de Primiri Urgențe (UPU) și a Serviciilor de Ambulanță. Pentru a cârpi acest gol, autoritățile au decis să sacrifice bugetele destinate celor mai vulnerabili pacienți.

Din conturile programelor naționale se vor redirecționa de urgență:

26 de milioane de lei de la Programul Național HIV/SIDA;

de la Programul Național HIV/SIDA; 7 milioane de lei de la Programul Național de Securitate Transfuzională;

de la Programul Național de Securitate Transfuzională; 3 milioane de lei de la Programul „Mama și Copilul”;

de la Programul „Mama și Copilul”; 42 de milioane de lei din fondul de salarii al medicilor rezidenți.

Din informațiile UNOPA, la 1 noiembrie o mare parte din pacienții care trăiesc cu HIV din România vor rămâne fără tratament, unii chiar la 15 octombrie. Conform semnalelor trase de organizațiile de pacienți, amenințarea planează și asupra pacienților cu boli rare.

Ministrul sănătății admite criza: „Acolo apare în schimb un gol”

Ministrul interimar al sănătății a recunoscut deschis că mutarea banilor dintr-o parte în alta este doar o improvizație care văduvește programele de la finalul anului:

„Pentru luna octombrie am găsit o soluție de avarie, dar nu aceasta este normalitatea după care trebuie să funcționăm în sistemul de sănătate. (...) Ca să fiu total deschis cu dumneavoastră, înseamnă că vom lua bani de la următoarele programe: de la programul HIV, 26 de milioane de lei, de la programul de securitate transfuzională 7 milioane de lei, de la programul Mama și Copilul 3 milioane de lei (...) Pentru luna decembrie va trebui găsită o soluție. (...) De unde s-a luat, acolo apare în schimb un gol, este clar acest lucru, și acest gol va trebui acoperit”, a declarat Cseke Attila, ministrul interimar al sănătății.

Pentru ca tot sistemul să funcționeze până la sfârșitul anului, este nevoie de 980 de milioane de lei, sumă ce poate fi acordată doar printr-o rectificare bugetară.

Reacția dură a pacienților: „Nu ne puneți să concurăm pentru resurse!”

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), alături de o rețea extinsă de organizații neguvernamentale de profil, condamnă vehement tactica autorităților:

„Finanțarea unei urgențe prin retragerea banilor din alte programe vitale nu reprezintă o soluție. Criza nu este rezolvată, ci doar transferată către alți pacienți. Pacienții nu trebuie puși să concureze între ei pentru resurse insuficiente. Salvarea unui serviciu medical nu poate presupune slăbirea altuia!”, avertizează reprezentanții UNOPA.

Pentru Programul HIV, necesarul pe 2026 era 500.000 mii lei. Bugetul aprobat este 445 000 mii lei, dar din acesta sunt încă blocați 10% la Finanțe. La spitale, au plecat mai puțin de 400.000 mii lei, potrivit unor surse.

16 organizații de pacienți trag semnale de alarmă

Apelul la responsabilitate adresat Parlamentului și decidenților politici este susținut în mod solidar de UNOPA și următoarele organizații semnatare:

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC)

Alianța Națională pentru Boli Rare

Asociația Pacienților cu Tuberculoză

Asociația Română Anti SIDA (ARAS)

Asociația Accept

ECPI - Centrul Euroregional Pentru Inițiative Publice

Asociația MozaiQ LGBT

Asociația Eu sunt! Tu?

Asociația Română de Reducere a Riscurilor

Asociația Sens Pozitiv

Fundația Romanian Angel Appeal

Fundația Health AID Romania

Fundația Baylor Marea Neagră

Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici-Mureș (ASCOTID)

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA)

„Facem apel și la membrii comisiilor pentru sănătate și ai comisiilor pentru buget-finanțe din Camera Deputaților și Senat să solicite de urgență date complete privind situația financiară a programelor naționale de sănătate și să sprijine adoptarea măsurilor necesare pentru protejarea pacienților. Această situație nu mai poate fi tratată exclusiv ca o problemă tehnică a Ministerului Sănătății. Este o criză care necesită asumare politică la cel mai înalt nivel. Nicio dispută politică nu justifică punerea în pericol a continuității serviciilor medicale. Niciun calcul politic nu este mai important decât viața unui om”, susțin organizațiile semnatare.

Acestea solicită:

implicarea imediată a Parlamentului și a tuturor partidelor politice în identificarea unei soluții pentru finanțarea sistemului sanitar;

reîntregirea de urgență a bugetelor programelor naționale de sănătate din care sunt realocate fonduri;

garantarea publică a continuității serviciilor, tratamentelor și intervențiilor destinate pacienților;

stabilirea unui calendar clar pentru alocarea fondurilor necesare până la sfârșitul anului;

adoptarea unei soluții sustenabile, care să nu transfere criza de la un sector al sistemului sanitar la altul.

Situația este acutizată de faptul că România este condusă de un Guvern interimar, fără puteri depline, care nu poate adopta OUG pentru o rectificare bugetară. Totodată, este blocată și o sumă de aproximativ 500 de milioane de lei (reținerea de 10% din bugetul Ministerului), bani care ar acoperi jumătate din necesar, dar care nu pot fi eliberați legal fără actul de rectificare. Ministerul Sănătății mai ia bani și din salariile rezidenților pentru a susține UPU în septembrie și octombrie.