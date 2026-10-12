O plantă uriașă, cu frunze de 2 metri, vizibilă din spațiu, descoperită întâmplător cu Instagram. Ar exista doar 50 în lume

Un american s-a fotografiat printre plantele uriașe de pe un râu din Columbia și a pus imaginile pe Instagram, fără să bănuiască ce surprinsese. Un cercetător care a văzut postarea a observat însă ceva neobișnuit. Așa a început o căutare care avea să se încheie, câțiva ani mai târziu, cu o expediție în toiul nopții, printr-o junglă inundată, potrivit Royal Botanic Gardens, Kew.

Ce a observat un cercetător într-o fotografie pusă pe Instagram

Povestea a început în urmă cu aproximativ cinci ani, când Carlos Magdalena, specialist în plante acvatice la Grădinile Botanice Regale Kew din Marea Britanie, a văzut fotografiile publicate de Jeremiah Harris, un american care deține o pepinieră de plante carnivore. Harris se fotografiase în apă, printre frunzele unor nuferi uriași, în regiunea Inirida din Columbia. Era convins că plantele aparțineau speciei Victoria amazonica, deja cunoscută cercetătorilor.

Pentru Magdalena însă ceva nu se potrivea. Din câte știau oamenii de știință, nuferii din genul Victoria nu fuseseră identificați în acea parte a bazinului fluviului Orinoco. Cercetătorul a început să studieze zona cu ajutorul imaginilor din satelit, a urmărit cursul râului și lacurile din apropiere, până când a identificat mai multe frunze uriașe, care puteau fi distinse chiar și din spațiu. Jeremiah a confirmat că plantele se aflau în locurile pe care i le arătaseră ghizii locali.

Au pregătit expediția doi ani, dar erau pe punctul să renunțe

Carlos Magdalena l-a contactat pe Mauricio Bernal, cercetător la Grădina Botanică José Celestino Mutis din Bogotá. Li s-au alăturat Nilo Rodríguez, Jaime Hernández și Gustavo Melo, membri ai comunităților indigene, care cunoșteau foarte bine râurile și pădurile inundate. Nilo Rodríguez le-a povestit că știa plantele încă din copilărie, dar că nu întâlnise niciodată foarte multe exemplare.

Pregătirea expediției a durat aproape doi ani. Când au ajuns în jungla columbiană, cercetătorii aveau numai cinci zile pentru a găsi plantele și a colecta probe. Primele căutări au fost dezamăgitoare. Au găsit doar două exemplare, dar niciunul nu avea flori, esențiale pentru identificarea științifică a unei specii noi. Nivelul ridicat al apelor îngreuna și mai mult misiunea, iar echipa era aproape convinsă că va pleca fără materialul necesar.

În ultima seară, Carlos Magdalena i-a povestit lui Gustavo Melo, conducătorul ambarcațiunii, cât de dezamăgit era. Melo i-a spus că știe un alt loc unde ar putea găsi nuferii. Era însă adânc în junglă, în direcția opusă aeroportului. Cercetătorii aveau avion spre Bogota la ora 9 dimineața, dar au decis să riște.

Au plecat la ora 1 noaptea și au găsit planta înainte de răsărit

La ora 1 noaptea au pornit cu barca prin pădurea inundată, bazându-se pe experiența lui Gustavo Melo, membru al comunității indigene Tucano. Puțin înainte de răsărit au ajuns la un lac mic, ascuns în mijlocul junglei, iar acolo au găsit încă cinci nuferi uriași, dintre care unul avea floare. Era exact ceea ce le trebuia pentru a verifica dacă descoperiseră o specie nouă.

Nufărul uriaș Victoria colombiana, descoperit în Columbia, are frunze care pot ajunge la 2 metri în diametru și pot fi observate chiar și în imaginile din satelit. Sursa foto: Sursa foto: Carlos Magdalena / Royal Botanic Gardens, Kew

„A fost atât de emoționant, încât mi-au dat lacrimile. A fost unul dintre acele momente care îmi vor rămâne în amintire toată viața. Să descoperi așa ceva este absolut fascinant, te lasă cu gura căscată”, a povestit Carlos Magdalena, potrivit publicației The Guardian.

În total, cercetătorii documentaseră șapte plante, în două lacuri. Au colectat probele și au reușit să ajungă la aeroport la timp.

Are frunze de până la 2 metri și poate fi văzut din spațiu

Probele au fost analizate de specialiștii din Columbia, împreună cu taxonomistul Maarten Christenhusz, colaborator al Grădinilor Botanice Kew și au confirmat că descoperiseră o specie nouă de nufăr gigantic, pe care au numit-o Victoria colombiana.

„Nuferii uriași își dezvăluie secretele încetul cu încetul. Este remarcabil. Credem că știm totul, dar realitatea este că nu știm. Mai sunt atât de multe lucruri de descoperit și de protejat”, a mai spus Carlos Magdalena.

Cercetătorii estimează că doar 50 de astfel de plante ar putea exista în natură. Sursă foto: Nilo Rodriguez / Royal Botanic Gardens, Kew

Noua specie are frunze circulare, care plutesc pe apă și pot atinge 2 metri în diametru. Sunt atât de mari încât grupurile de frunze pot fi recunoscute în imaginile realizate de sateliți. Plantele erau deja cunoscute comunităților indigene, dar oamenii de știință nu le identificaseră până atunci ca specie distinctă.

Ar exista numai 30-50 de exemplare în natură

Bucuria descoperirii este însoțită de o veste îngrijorătoare. Potrivit estimărilor prezentate de Royal Botanic Gardens, Kew, în sălbăticie ar exista numai 30 până la 50 de exemplare de Victoria colombiana, iar specia ar putea fi în pericol critic de dispariție. În acest moment lucrează la evaluarea ei oficială pentru Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN).

Ulterior expediției, o analiză a imaginilor geografice realizată de Carlos A. Pedraza-Penalosa a indicat existența unui al treilea lac în care crește această plantă. Oamenii de știință speră totuși să găsească și alte exemplare, mai ales în sezonul secetos, când nivelul apei scade și frunzele pot fi observate mai ușor din satelit.

Ce vor să facă cercetătorii pentru a salva planta

Specialiștii din Columbia și Marea Britanie încearcă acum să găsească soluții pentru protejarea noului nufăr. Una dintre variante este stabilirea unei populații într-un lac mai accesibil, aflat pe teritoriul comunităților indigene, pentru a ajuta la conservarea speciei și la dezvoltarea turismului local.