Un tânăr a rămas blocat și a avut nevoie să fie salvat după ce și-a planificat drumeția cu Claude, în Canada

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Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost salvat pe 3 octombrie după ce s-a rătăcit pe un traseu periculos de pe muntele Crown, în vestul Canadei. Acesta își planificase drumeția folosind inteligența artificială Claude, însă aceasta l-a condus pe un traseu nepotrivit, relatează publicația franceză Midi Libre.
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Călătoria, care trebuia să dureze doar câteva ore, s-a transformat într-o experiență terifiantă pentru tânărul aventurier. Potrivit sursei citate, acesta a combinat recomandările oferite de Claude cu cele de pe Google Maps pentru a-și plănui excursia, însă a fost direcționat către o rută de alpinism destinată exclusiv profesioniștilor.
Tânărul a ajuns pe creasta Widowmaker, un traseu deosebit de periculos, pe care nu îl cunoștea. A continuat să înainteze până când terenul a devenit imposibil de parcurs pentru acesta.
Când și-a dat seama că nu mai poate merge mai departe, tânărul a cerut ajutor printr-un apel la poliție în jurul orei 15.30. Autoritățile au cerut intervenția echipei North Shore Rescue, formată din salvatori montani specializați.
Salvarea adolescentului a fost o operațiune dificilă: elicopterul nu a putut ateriza în apropierea locului unde se afla acesta, astfel că salvatorii au fost nevoiți să coboare în rapel pentru a-l recupera. După aproximativ trei ore, tânărul a fost adus în siguranță.
„Claude nu s-a aflat niciodată în această zonă. Esențial este să nu ai încredere oarbă în IA pentru a-ți planifica un traseu”, au avertizat salvatorii canadieni.
Într-un alt caz, doi turiști lituanieni au fost salvați cu elicopterul din Munții Tatra din Polonia, după ce au rămas blocați urmând indicațiile unui chatbot AI, a transmis Serviciul de Salvare Montană Tatra (TOPR).
În iulie, două tinere s-au pierdut și au fost găsite epuizate în zona Cauterets, din Pirineii francezi, după ce au urmat un traseu sugerat de ChatGPT.
În august 2026, trei turiști neexperimentați au fost salvați pe muntele Shasta, California, după ce s-au rătăcit urmând indicațiile date de inteligența artificială Gemini.