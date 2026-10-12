Un tânăr a rămas blocat și a avut nevoie să fie salvat după ce și-a planificat drumeția cu Claude, în Canada

Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost salvat pe 3 octombrie după ce s-a rătăcit pe un traseu periculos de pe muntele Crown, în vestul Canadei. Acesta își planificase drumeția folosind inteligența artificială Claude, însă aceasta l-a condus pe un traseu nepotrivit, relatează publicația franceză Midi Libre.

Călătoria s-a transformat într-o experiență terifiantă pentru tânăr

Călătoria, care trebuia să dureze doar câteva ore, s-a transformat într-o experiență terifiantă pentru tânărul aventurier. Potrivit sursei citate, acesta a combinat recomandările oferite de Claude cu cele de pe Google Maps pentru a-și plănui excursia, însă a fost direcționat către o rută de alpinism destinată exclusiv profesioniștilor.

Tânărul a ajuns pe creasta Widowmaker, un traseu deosebit de periculos, pe care nu îl cunoștea. A continuat să înainteze până când terenul a devenit imposibil de parcurs pentru acesta.

Când și-a dat seama că nu mai poate merge mai departe, tânărul a cerut ajutor printr-un apel la poliție în jurul orei 15.30. Autoritățile au cerut intervenția echipei North Shore Rescue, formată din salvatori montani specializați.

Salvarea adolescentului a fost o operațiune dificilă: elicopterul nu a putut ateriza în apropierea locului unde se afla acesta, astfel că salvatorii au fost nevoiți să coboare în rapel pentru a-l recupera. După aproximativ trei ore, tânărul a fost adus în siguranță.

Incidentul readuce în discuție riscurile utilizării inteligenței artificiale

„Claude nu s-a aflat niciodată în această zonă. Esențial este să nu ai încredere oarbă în IA pentru a-ți planifica un traseu”, au avertizat salvatorii canadieni.

Într-un alt caz, doi turiști lituanieni au fost salvați cu elicopterul din Munții Tatra din Polonia, după ce au rămas blocați urmând indicațiile unui chatbot AI, a transmis Serviciul de Salvare Montană Tatra (TOPR).

În iulie, două tinere s-au pierdut și au fost găsite epuizate în zona Cauterets, din Pirineii francezi, după ce au urmat un traseu sugerat de ChatGPT.