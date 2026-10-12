De-a lungul ultimilor ani, Mircea Bravo și-a făcut un adevărat renume în lumea cinematografică, datorită comediilor pe care le-a lansat, printre care „Mirciulică”, „Nuntă pe Bani”, „Moartea în Vacanță” și „Vecina”.

Acum, tânărul vine cu un nou film, „Băiat de milioane”, care are premiera în cinematografele din toată România pe 12 octombrie 2026. Cu puțin timp înainte ca pelicula să ajungă în fața fanilor, Libertatea a stat de vorbă cu Mircea Bravo despre peliculă.

Întrebat de unde i-a venit ideea pentru cel de-al 5-lea film al său, comediantul a afirmat că a studiat cazurile unor câștigători la loto, iar de acolo s-a inspirat pentru „Băiat de milioane”.

„Am fost tot timpul fascinat de sindromul câștigătorilor la loto, care din păcate se descurcă foarte greu și în general au vieți nefericite. Toți credem că, dacă noi am câștiga la loto, ne-am pricepe foarte bine să gestionam situația. Dar, după ce am studiat mai multi câștigători, am văzut niște chestii comune pe care le-am și băgat în film. Nu știu de ce, dar toți câștigătorii își fac un restaurant, care bineînțeles că nu merge foarte bine”, a spus Mircea Bravo pentru Libertatea.

Am fost curioși să aflăm dacă și-ar dori să câștige și el marele premiu la loto și cum i s-ar schimba viața dacă s-ar întâmpla acest lucru, însă actorul ne-a surprins cu răspunsul său: „După ce am tot studiat cazurile câștigătorilor și am văzut cât de greu le-a fost, sincer cred că aș dona direct toți banii câștigați”!

Pe afișul filmului apare și un elicopter, așa că l-am întrebat pe Mircea Bravo cum a ajuns personajul său să aibă un astfel mijloc de transport.

„Personajul din film câștigă 12 milioane de euro. Vă dați seama că face o grămadă de cheltuieli, dintre care unele sunt pe aroganță. Și un elicopter nici nu e așa scump. În loc să fac filmul ăsta, puteam să-mi cumpăr trei elicoptere”, a afirmat tânărul.

Comediantul ne-a dezvăluit și cum s-a simțit când a mers cu elicopterul, afirmând însă că are și niște temeri când urcă spre cer, deoarece își aduce aminte de accidentul în urma căruia Kobe Bryant a murit în SUA.