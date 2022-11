Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Liderul pieței locale de retail online a pregătit reduceri importante la toate gamele de produse pe care le comercializează de la haine și produse cosmetice, până la electronice, electrocasnice mari și mici, smartphone-uri, laptopuri, mobilă de bucătărie, living sau dormitor.

Dacă vrei să fii la curent cu ce se întâmplă azi, 11 noiembrie de Black Friday, urmăreşte LIVE BLOG. Cele mai bune oferte de la eMAG în ziua marilor reduceri!

Trebuie să știi că doar astăzi, 11 noiembrie, la eMAG este Black Friday, eveniment care vine cu peste un milion de oferte în ziua cu cele mai multe reduceri din an. Promoția pe care cel mai mare retailer online de pe piața locală a pregătit-o pentru clienții săi include discounturi fără egal, ce pot ajunge până la 80 % și include articole din toate gamele de produse: aparate electronice și electrocasnice, gaming, fashion, casă, grădină, bricolaj, sport, auto-moto, jucării copii și bebe, etc., toate în limita stocului disponibil.

Dacă ești în căutarea unui televizor cu caracteristici unice de Black Friday găsești exact ceea ce ai nevoie. Televizorul LG OLED55C11LB, 139 cm, Smart, 4K Ultra HD, 100Hz, Clasa G este o adevărată bijuterie tehnologică, disponibilă în cinci dimensiuni, de la 48 la 83 inch, și în două nuanțe – Meteor Titan și Vanilla White. Pixelii auto-luminați specifici televizoarelor OLED au evoluat pentru a oferi o calitate și mai spectaculoasă a imaginii și o întreagă gamă de posibilități de design. Cele mai recente soluții tehnologice și inovații ajută la obținerea unor imagini de o calitate uimitoare.

Dacă dorești să-ți schimbi smartphone-ul, Telefonul mobil Vivo Y01, 3GB RAM, 32GB, 4G, Sapphire Blue poate fi o variantă pentru tine. Acesta este alimentat de o baterie de 5.000 mAh (TYP), care îți dă posibilitatea să utilizezi modelul Y01 pentru a alimenta alte dispozitive cu încărcare inversă. Ecranul Halo FullView de 6,51 inch cu rezoluție HD+ (1600×720) oferă o vizualizare amplă și captivantă atât pentru videoclipuri, cât și pentru jocuri.

Pentru pasionații de tehnologie care nu au apucat până acum să-și achiziționeze un ceas inteligent, acum este momentul. Smartwatch Garmin Fenix 6 Pro, 47 mm este ideal pentru pentru activități multisport. Dispozitivul permite adăugarea la exercițiile tale funcții pentru cartografiere, muzică, planificarea inteligentă a ritmului și altele, astfel încât să poți răspunde oricărei provocări în ritmul tău.

În cazul în care laptopul tău actual este depășit ori pur și simplu este ireparabil, Laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 cu procesor Intel® Core™ i3-1115G4 până la 4.10 GHz, 15.6″ Full HD, 4GB, 256 SSD, Intel® UHD Graphics, No OS, Arctic Grey este un computer entry-level suficient de puternic pentru a te ajuta să duci lucrurile la bun sfârșit, indiferent dacă lucrezi în interes personal ori profesional. Procesorul Intel Core de generația a 11-a oferă performanțe excelente, multitasking fără efort și o excelentă experiență de divertisment.

Campania Black Friday este un bun prilej să-ți schimbi și frigiderul, mai ales dacă acesta este vechi și depășit din punct de vedere al consumului energetic. Un produs care oferă un excelent raport preț/calitate este Combina frigorifică Samsung RB34T600CSA/EF, 340 l, No Frost, Compresor Digital Inverter, All around coooling, Clasa C, H 185 cm, Argintiu. Tehnologia Space Max îți oferă un frigider cu un design compact superb cu un plus de spațiu la interior, fără ca dimensiunile exterioare să fi crescut. Sistemul All Around Cooling răcește uniform și la aceeași temperatură, în timp ce temperatura constantă este asigurată de aerul rece suflat în dreptul fiecărui raft. În acest fel, fiecare aliment este răcit eficient și rămâne proaspăt mai mult timp.

Robotul de aspirare Roborock S7, WiFi, 68W, aspirator și mop, navigație Lidar, senzori cu ultrasunet, spălare sonică intensă, 5200 mAh, putere de aspirare dispune de tehnologie care îi permite să curețe podelele de până la 3.000 de ori pe minut. Elimină murdăria uscată pe care unii roboți o pot lăsa în urmă, de la pete de cafea până la urme de noroi și altele. Cu ajutorul periei principale din cauciuc și aspirației 2500Pa HyperForce ai la îndemână o adevărată mașinărie ce curăță în profunzime.

Pregătește-te să prinzi reducerile fără egal pe care eMAG le-a pregătit doar astăzi de Black Friday la toate gamele de produse pe care le comercializează retailerul online. Dacă dorești să investești în aparatură electronică sau electrocasnică, articole pentru casă, grădină, bricolaj sau auto-moto, va trebui să nu ratezi ziua cu cele mai multe reduceri din an și să te orientezi către produsele care se pliază pe nevoile tale. Pentru asta va trebuie să analizezi discounturile oferite la articolele preferate și să le achiziționezi pe cele mai potrivite pentru tine și familia ta.

Vezi şi telefoane ieftine sub 1.000 de lei de Black Friday 2022!

Poate te interesează şi televizoare 4K Ultra HD de Black Friday 2022, aragaze la ofertă de Black Friday 2022, cât costă iPhone 14 la eMAG de Black Friday 2022 sau Laptopuri Ieftine De Black Friday 2022.

