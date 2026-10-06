Rusia a găsit o nouă metodă de a ocoli restricțiile financiare dure impuse de statele occidentale în urma invaziei din Ucraina. Moscova folosește hubul financiar Hong Kong pentru a-și vinde aurul și pentru a obține acces la valută, conform datelor recente din comerțul internațional.

Hong Kong, principala poartă de intrare

După declanșarea războiului din Ucraina, Marea Britanie, Uniunea Europeană și Statele Unite au interzis importurile de aur din Rusia, o piață care aducea miliarde de dolari la bugetul de stat de la Kremlin, relatează CNBC.

Blocarea accesului pe piața din Londra, centrul mondial al tranzacțiilor cu metale prețioase, a forțat companiile miniere și băncile rusești să caute rute alternative în Asia.

Hong Kong a devenit principala poartă de intrare pentru aurul rusesc reorientat către China, cel mai mare consumator mondial de metal prețios.

„Hong Kong a fost întotdeauna un important punct de vânzare a aurului către China”, a declarat Rhona O’Connell, șefa departamentului de analiză de piață pentru EMEA și Asia la StoneX.

Din punct de vedere istoric, Hong Kong a fost principala poartă de intrare pentru importurile de aur ale Chinei, dar Beijingul a deschis de atunci și alte centre de import, inclusiv Shenzhen și Beijing, reducând cota orașului, potrivit S&P Global.

Fluxurile de capital rusesc sosesc exact în momentul în care China însăși se află în mijlocul unei serii mai ample de cumpărări de aur.

China a desemnat aurul drept „mineral strategic” și a promovat lingourile fizice ca rezervă de valoare pentru gospodării, în timp ce Banca Populară Chineză a continuat să își majoreze rezervele.

În timp ce Shanghai a câștigat cotă de piață în ultimii ani, Hong Kong se află acum „într-o cursă cu Singapore pentru supremația în huburi și este cu aproximativ șase luni înainte în ceea ce privește infrastructura”, a spus ea.

O creștere spectaculoasă a livrărilor

Datele vamale arată o creștere spectaculoasă a livrărilor de lingouri din Rusia către regiunea autonomă chineză, un canal prin care Moscova reușește să își lichideze rezervele de aur și să atragă lichidități de care are disperată nevoie pentru susținerea economiei de război.

Experții financiari subliniază că tranzacțiile derulate prin Hong Kong sunt extrem de greu de monitorizat și sancționat de către autoritățile occidentale.

Valul de aur rusesc ajunge în rafinăriile locale sau este redistribuit direct pe piața din China continentală, unde cererea de metale prețioase rămâne ridicată pe fondul incertitudinilor economice globale.

Piața din Hong Kong oferă un mediu de tranzacționare flexibil, cu un nivel ridicat de confidențialitate, ceea ce le permite intermediarilor să deruleze operațiuni departe de ochii autorităților de reglementare din SUA sau Europa.