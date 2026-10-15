Universitatea Craiova a fost la doar 9 minute de a învinge Getafe în debutul din Conference League

Universitatea Craiova a debutat, joi, în Conference League cu o remiză, 1-1, împotriva echipei spaniole Getafe, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Peste 27.000 de suporteri au fost prezenți pentru a o susține pe campioana României, care a reușit să ofere un joc bun împotriva formației ce ocupă locul 14, în prezent, în La Liga.

Spectacol pe „Oblemenco”

Gazdele au arătat o determinare deosebită, iar golul lui Assad Al Hamlawi din minutul 59 a fost răsplata unei evoluții curajoase, potrivit GSP.ro. Din păcate, avantajul obținut de Craiova a fost anulat în minutul 81, când Nemanja Gudelj a marcat un gol spectaculos pentru Getafe, cu un şut de la 30 de metri distanță, stabilind scorul final al partidei.

Atmosfera de pe stadion a fost electrizantă, fanii Craiovei dovedindu-și din nou devotamentul. Revenirea echipei pe scena europeană a fost un moment mult așteptat după dezamăgirea eliminărilor din preliminariile Champions League și Europa League, în vara anului 2026.

Prima repriză le-a aparținut spaniolilor, însă intervenția salvatoare a lui Romanchuk și reflexul portarului Laurențiu Popescu au menținut tabela intactă. În repriza secundă, Craiova a revenit mai determinată. În minutul 59, presiunea oltenilor a dat roade. După o eroare în apărarea lui Getafe, Al Hamlawi a șutat impecabil de la 20 de metri, deschizând scorul. Palestinianul, aflat într-o formă de invidiat, și-a consolidat statutul de om-cheie al echipei în acest sezon.

Egalați în minutul 81

Deși părea că Universitatea ar putea rezista până la final, Getafe a demonstrat de ce evoluează într-unul dintre cele mai puternice campionate din lume. Nemanja Gudelj a trimis un șut de zile mari în minutul 81, restabilind egalitatea.