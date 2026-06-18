Satul cu cel mai lung nume din Europa are 58 de litere, 18 silabe și atrage sute de mii de turiști anual

Numele actual al satului a fost adoptat în 1869

Este considerat cel mai lung nume de localitate din Europa și al doilea cel mai lung nume format dintr-un singur cuvânt la nivel mondial, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Foto: Profimedia Images

Numele actual al satului a fost adoptat în 1869, ca o strategie de promovare turistică. Lingvistul galez Sir John Morris-Jones a atribuit crearea acestuia unui croitor local, al cărui nume rămâne necunoscut. De-a lungul anilor, denumirea a atras curiozitatea turiștilor din întreaga lume, contribuind la popularitatea sa.

Zona este locuită încă din perioada neolitică (4000–2000 î.Hr.). În trecut, principalele ocupații ale locuitorilor erau pescuitul și agricultura.

La mijlocul secolului al XVI-lea, Llanferpul avea doar aproximativ 80 de locuitori. Cu toate acestea, construirea podului Menai Suspension Bridge de către inginerul Thomas Telford, în 1826, a facilitat conectarea insulei Anglesey cu restul Țării Galilor, ceea ce a dus la o creștere a populației.

Dezvoltarea infrastructurii feroviare și construirea podului Britannia în 1850 au contribuit, de asemenea, la creșterea numărului de locuitori. În prezent, peste 3.000 de persoane trăiesc în acest sat.

Satul atrage anual aproximativ 200.000 de vizitatori

Astăzi, Llanferpul atrage anual aproximativ 200.000 de vizitatori. Cea mai populară atracție este gara locală, unde o placă afișează numele complet al localității, devenind un loc preferat pentru fotografii.

Însă, faima numelui nu este singurul motiv pentru care turiștii vizitează satul. Anglesey se bucură de peisaje naturale spectaculoase și face parte din segmentul nordic al traseului de ciclism „Lon Las Cymru” (n.r. Traseul verde al Țării Galilor), o rută de lungă distanță care traversează regiunea.

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