Susține Susține

Spania caută muncitori în construcții: oferă salarii de până la 28.000 de euro pe an și 700.000 de locuri de muncă, inclusiv pentru români

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
Comentează
Un muncitor în construcții purtând cască albă și vestă reflectorizantă galbenă, aflat pe o platformă de schelă metalică și aplicând tencuială pe peretele din cărămidă al unei clădiri.
Spania are nevoie de aproximativ 700.000 de lucrători în construcții. Sursa foto: Gettyimages
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Sectorul construcțiilor din Spania se confruntă cu o criză majoră de personal, în contextul îmbătrânirii forței de muncă și al numărului redus de tineri care aleg meseriile din domeniu. Potrivit Confederației Naționale a Construcțiilor (CNC), țara ar avea nevoie de aproximativ 700.000 de noi lucrători în următorii ani pentru a înlocui angajații care se pensionează și pentru a face față cererii de proiecte. Salariile brute anuale pornesc de la aproximativ 20.000-23.000 de euro și pot depăși 28.000 de euro pentru muncitorii calificați, cu experiență.

Cuprins:

Spania caută muncitori în construcții

Criza imobiliară a reprezentat un punct de cotitură pentru construcțiile din Spania.

Pierderea masivă a locurilor de muncă a schimbat piața muncii și a îndepărtat generațiile tinere de o activitate care, timp de mulți ani, oferise numeroase oportunități profesionale, scrie El Espanol. În prezent, pe fondul interesului tot mai mare pentru construirea de locuințe, companiile se lovesc de un obstacol major: lipsa muncitorilor capabili să susțină volumul de lucrări solicitat de piață.

Sectorul are în prezent peste 1,4 milioane de persoane înregistrate în sistemul de securitate socială, însă deficitul de personal a devenit una dintre principalele probleme ale industriei.

Potrivit Confederației Naționale a Construcțiilor (CNC), Spania ar trebui să atragă aproximativ 700.000 de lucrători în următorii ani pentru a asigura înlocuirea generațiilor care se pensionează și pentru a răspunde cererii estimate de lucrări.

Această cifră nu reprezintă numărul posturilor disponibile imediat, ci necesarul estimat de personal nou, în condițiile pensionării a mii de angajați și ale creșterii numărului de proiecte.

Aproape 68% dintre zidari au peste 45 de ani

Unul dintre principalii factori care explică deficitul de personal este îmbătrânirea forței de muncă. Potrivit unui studiu realizat de BBVA Research, aproximativ 68% dintre zidarii din Spania aveau peste 45 de ani în 2022. Date mai recente, incluse în raportul din noiembrie 2025, arată că peste 65% dintre aceștia aveau peste 45 de ani în 2024.

Spania are nevoie de aproximativ 700.000 de lucrători în construcții / Infografic realizat cu ajutorul AI
Spania are nevoie de aproximativ 700.000 de lucrători în construcții / Infografic realizat cu ajutorul AI

Situația, combinată cu numărul redus de tineri care intră în domeniu, îngreunează înlocuirea angajaților care se apropie de pensionare. O parte a deficitului este explicată de atractivitatea redusă a acestor meserii în rândul generațiilor tinere.

Efortul fizic, lipsa programelor de formare profesională specializată și percepția tradițională asupra muncii pe șantier îi determină pe mulți tineri să caute alte oportunități. Deși sosirea muncitorilor străini a contribuit la reducerea parțială a deficitului, numărul acestora nu compensează ritmul în care lucrătorii cu experiență părăsesc piața muncii.

Ce salarii oferă angajatorii din construcții

În încercarea de a atrage noi angajați, companiile din sectorul construcțiilor pun accentul și pe salarii. Remunerația depinde de contractul colectiv aplicabil în fiecare provincie, de calificare, de experiență și de responsabilitățile postului.

Un muncitor poate avea un salariu brut anual de aproximativ 20.000-23.000 de euro, în timp ce un zidar calificat de categoria întâi, cu experiență și sporurile aferente, poate depăși 28.000 de euro brut pe an.

Pentru specialiștii cu calificări suplimentare sau pentru angajații care ocupă funcții cu responsabilități mai mari, remunerația poate depăși 30.000 de euro anual. Aceste valori sunt orientative și nu reprezintă salarii garantate pentru toate posturile din domeniu.

Totuși, creșterea salariilor nu este suficientă pentru a rezolva singură problema deficitului de personal. Industria caută și alte modalități de a deveni mai atractivă pentru noii angajați.

Construcțiile industrializate și recrutarea femeilor, printre soluțiile analizate

Printre direcțiile urmărite de sector se numără dezvoltarea construcțiilor industrializate și creșterea participării femeilor pe piața muncii.

Construcțiile industrializate presupun realizarea unor componente în spații special amenajate, urmată de montarea acestora pe șantier. Această abordare poate modifica organizarea muncii și poate atrage persoane interesate de activități mai tehnice sau de procese de producție desfășurate în medii controlate.

În paralel, numărul femeilor angajate în construcții a crescut.

În 2025, sectorul a înregistrat un record de 166.833 de femei înscrise în sistemul de securitate socială, reprezentând 11,5% din totalul persoanelor afiliate. Datele au fost publicate de Observatorul Industrial al Construcțiilor din cadrul Fundației pentru Formare Profesională în Construcții.

Față de 2024, numărul femeilor din sector a crescut cu 6.545, respectiv cu 4,1%.

În ciuda creșterii numărului de angajați și a interesului pentru diversificarea forței de muncă, lipsa personalului rămâne o problemă structurală pentru construcțiile din Spania.

Elveția se confruntă, de asemenea, cu o criză de forță de muncă în sectorul construcțiilor, cu peste 20.000 de locuri de muncă vacante. Și aici, lipsa de muncitori calificați, precum zidari și șefi de șantier, a devenit o problemă structurală, în contextul în care cererea pentru noi locuințe, infrastructuri și lucrări de renovare continuă să crească. Ca și în cazul Spaniei, unul dintre principalele motive ale deficitului de forță de muncă este schimbarea demografică. Mulți dintre muncitorii din construcții se apropie de vârsta de pensionare, iar tinerii preferă să urmeze cariere în domenii precum tehnologia, finanțele, ingineria sau industria farmaceutică, ce oferă oportunități mai bine plătite și mai puțin solicitante fizic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri Spania locuri de muncă
Parteneri
Au apărut imaginile! Cum arăta Brigitte Macron când era tânără și l-a cucerit iremediabil pe fostul ei elev, președintele Franței. Macron s-a îndrăgostit nebunește, la prima vedere, de profesoara lui și a trecut peste toate criticile și piedicile în numele iubirii
Viva.ro
Au apărut imaginile! Cum arăta Brigitte Macron când era tânără și l-a cucerit iremediabil pe fostul ei elev, președintele Franței. Macron s-a îndrăgostit nebunește, la prima vedere, de profesoara lui și a trecut peste toate criticile și piedicile în numele iubirii
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Unica.ro
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
Gsp.ro
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
Gabriela Ruse, detalii inedite din relația cu celebrul tenismen: „Îi place în România. Ceva interesant. Diferit!”
Gsp.ro
Gabriela Ruse, detalii inedite din relația cu celebrul tenismen: „Îi place în România. Ceva interesant. Diferit!”
Parteneri
Cine este Mihaela Bănicioiu, soția lui Nicolae Bănicioiu, femeia care i-a dăruit patru băieți fostului ministru al Sănătății? Câți ani are? Cine e tatăl ei, persoană importantă...
Libertateapentrufemei.ro
Cine este Mihaela Bănicioiu, soția lui Nicolae Bănicioiu, femeia care i-a dăruit patru băieți fostului ministru al Sănătății? Câți ani are? Cine e tatăl ei, persoană importantă...
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
REVINE unul dintre cele mai iubite show-uri TV?! Un indiciu neașteptat a reaprins speranțele fanilor! Ce emisiune ar putea apărea din nou pe micul ecran? Află detaliile!
Tvmania.libertatea.ro
REVINE unul dintre cele mai iubite show-uri TV?! Un indiciu neașteptat a reaprins speranțele fanilor! Ce emisiune ar putea apărea din nou pe micul ecran? Află detaliile!
ALTE ȘTIRI
Ilie Bolojan conduce Guvernul din iunie 2025 și Partidul Național Liberal din iulie 2025, în calitate de președinte cu puteri depline. Foto: Facebook Guvernul României
Știri România
18 oct.
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat cât va rămâne președintele PNL și dacă va candida la prezidențiale în 2030
Rezultatele Loto. Numerele câştigătoare extrase la Joker, Noroc, Loto 5/40
Știri România
18 oct.
Marele premiu la Joker, de peste 10 milioane de lei, a fost câștigat: Cât a costat biletul jucat online
Parteneri
Cu cât timp înainte se poate depune dosarul de pensionare și cât durează până intră prima pensie
Adevarul.ro
Cu cât timp înainte se poate depune dosarul de pensionare și cât durează până intră prima pensie
Notele lui Marcel Pușcaș după U Craiova – Farul 2-0. „Se plimbă pe teren!” Ce oltean l-a dezamăgit și cine a primit cea mai mare notă
Fanatik.ro
Notele lui Marcel Pușcaș după U Craiova – Farul 2-0. „Se plimbă pe teren!” Ce oltean l-a dezamăgit și cine a primit cea mai mare notă
Ce locuință permite un buget de 100.000 de euro la Cluj-Napoca și cum se compară cheltuielile între orașe
Financiarul.ro
Ce locuință permite un buget de 100.000 de euro la Cluj-Napoca și cum se compară cheltuielile între orașe
Parteneri
Superliga.ro
Univ. Craiova - Farul 2-0. 5 to go
Superliga.ro
UTA-CFR 1-0. Momentul lui Omar
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Ecaterina Ladin
Stiri Mondene
18 oct.
Ecaterina Ladin, mărturisiri despre rolul Dalida din „Las Fierbinți”. Cum au ajutat-o kilogramele în plus să ajungă în celebrul serial
Cheloo
Stiri Mondene
18 oct.
Ce făcea Cheloo după plecarea echipei de filmare de la „Asia Express”. Dezvăluirile reporterului care l-a însoțit
Parteneri
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Tvmania.libertatea.ro
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Zodia care începe ziua de luni cu lacrimi pe obraz. O veste venită de dimineață îi răscolește sufletul
Redactia.ro
Zodia care începe ziua de luni cu lacrimi pe obraz. O veste venită de dimineață îi răscolește sufletul
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Parteneri
Gsp.ro
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
Gsp.ro
Iubita noului jucător din Premier League a eclipsat prezentarea oficială, iar acum este prezentă la fiecare meci
Parteneri
Putin vrea să decidă soarta Ucrainei cu Trump și Xi, FĂRĂ Zelenski
Mediafax.ro
Putin vrea să decidă soarta Ucrainei cu Trump și Xi, FĂRĂ Zelenski
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Cu00e2t este stimulentul de inseru021bie u00een 2026 u0219i cine beneficiazu0103 de el
Wowbiz.ro
Cu00e2t este stimulentul de inseru021bie u00een 2026 u0219i cine beneficiazu0103 de el
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Reacția unui spectator la concertul unic din Peștera Românești: &quot;Este impresionant, o plăcere să-i aud&quot;
Observatornews.ro
Reacția unui spectator la concertul unic din Peștera Românești: &quot;Este impresionant, o plăcere să-i aud&quot;
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
Kanald.ro
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
POLITIC
Premierul desemnat Luca Niculescu are 10 zile sa formeze un Guvern. Foto: Hepta
Politică
07:35
Guvernul Luca Niculescu, la audieri în Parlament: Florin Barbu deschide seria la Agricultură
George Simion, îmbrăcat într-un costum albastru, cămașă albă și cravată neagră, în Parlament, pe fundal blurat, pe 26 aprilie 2026
Politică
18 oct.
AUR nu va vota Guvernul Niculescu. George Simion: „Nu ne dezicem de principiile noastre sau de Călin Georgescu”
Parteneri
Doar 17 dintre cei 327 de candidați la șefia școlilor din Iași și-au făcut publice numele. „Nu am nimic de ascuns”
Ziaruldeiasi.ro
Doar 17 dintre cei 327 de candidați la șefia școlilor din Iași și-au făcut publice numele. „Nu am nimic de ascuns”
Caz revoltător la CSA Steaua! Memoria lui Emeric Ienei costă 24.760 de euro, Biserica Profides a lui Aliuță primită gratis în Ghencea
Fanatik.ro
Caz revoltător la CSA Steaua! Memoria lui Emeric Ienei costă 24.760 de euro, Biserica Profides a lui Aliuță primită gratis în Ghencea
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Spotmedia.ro
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Ultimele știri
Știri Locale
08:10
Patru zile cu întreruperi de curent, în Galați. Lista localităților și străzilor afectate
Știri Externe
08:05
În 1596 a apărut piesa anonimă „Edward al III-lea”: după 430 de ani s-a dovedit că a fost scrisă de Shakespeare și rivalul Christopher Marlowe
Știri Externe
08:01
Emmanuel Macron a ținut un discurs de 8 minute despre proteste și a fost criticat de toate partidele din Franța: „Laș, vrem revenirea la ordine”
Știri România
07:46
Lista localităților sub avertizare de vreme severă imediată: zonele din România lovite de ploi și vânt cu rafale de până la 120 km/h
Citește mai multe
TRENDING
Bani și Afaceri
18 oct.
Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027. Cum se calculează indexarea, câți bani pot primi pensionarii și ce prevede legea
Știri Externe
18 oct.
Iranul dă un ultimatum SUA și cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce condiție blochează acordul
Lifestyle
18 oct.
Horoscop 19 octombrie 2026. Fecioarele au parte de conflicte la serviciu din cauză că ele își doresc mai multă libertate de acțiune
Știri România
18 oct.
Rezultatele Loto 6/49 din 18 octombrie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Imagine dintr-o sală de fitness, cu mai mulți oameni antrenându-se la diverse aparate
Lifestyle
06:00
Cum să vă verificați vârsta biologică acasă în 30 de secunde cu „testul scaunului”
O femeie care scrie pe un laptop. Pe ecran este accesat ChatGPT
Cultură și Vacanțe
05:30
Sfaturile de la ChatGPT au costat un turist 5.000 de dolari. „Am fost taxat cu 111 dolari pentru două cutii de rahat turcesc”
Carole Roth suflă în lumânările de pe tortul pe care l-a primit când a făcut 103 ani
Lifestyle
05:00
Secretele longevității au fost dezvăluite de o influenceriță de 103 ani, care a evadat de la Auschwitz: „Îmi place vodca”
O casă care măsoară, în punctul cel mai îngust, puțin peste 1,4 metri lățime
Lifestyle
18 oct.
Casa de doar 1,4 metri lățime ridicată din răzbunare după divorț: povestea clădirii care a fost vândută cu 745.000 de dolari
Ana Bodea, fostă balerină, în cadrul podcastului „Prima dată” cu Raluca Hagiu
Lifestyle
18 oct.
Ana Bodea, despre anii de balet la Moscova: „A fost aproape de tortură”. Cum a ajuns la 28 kg din cauza anorexiei
Coș cu gogonele mixte multicolore
Lifestyle
18 oct.
Cum poți mânca gogonelele chiar dacă nu sunt murate
În cât timp se încălzește caloriferul - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
16 oct.
Cât durează până se încălzește un calorifer după pornirea căldurii
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Radu Miruță a preluat funcția de ministru USR al Apărării în noiembrie 2025, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Foto: Profimedia
Știri România
18 oct.
Radu Miruţă s-a enervat pe Executivul majoritar PSD: „Un guvern al ruşinii. Unii au probleme majore de legalitate şi moralitate”. Nici PNL nu a scăpat de critici
MAE, atenționare de călătorie în Spania
Știri România
18 oct.
Avertizare de călătorie emisă de MAE pentru românii care călătoresc în Spania zilele acestea
Interiorul cockpitului unui avion F-16 în timpul unui zbor, surprinzând momentul exact al lansării unei rachete
Știri România
18 oct.
Trei premiere absolute pentru Armata Română în cazul dronelor rusești doborâte de avioane F-16 în doar 4 minute deasupra Mării Negre. Radu Miruță: „O dovadă a muncii foarte atente”
Uzina Dacia de la Mioveni. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Știri România
18 oct.
Cum mai poate fi industria auto din Europa, inclusiv din România, competitivă în fața Chinei. Adrian Sandu, expert: „E nevoie de stabilitate și de politici economice coerente, direcționate spre atragerea investițiilor”
Nicușor Dan la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est
Opinii
18 oct.
De ce președintele Nicușor Dan nu reformează SIE, o instituție cu rol vital în timpul războiului Rusiei asupra Europei
Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
Opinii
16 oct.
După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan
reciclare-parc
Opinii
16 oct.
România are infrastructura necesară pentru mai multe ambalaje circulare
Ilustrație stradă Sursa foto-Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Cartea, ziua de pensie și inteligența artificială
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu