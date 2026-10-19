Spania caută muncitori în construcții: oferă salarii de până la 28.000 de euro pe an și 700.000 de locuri de muncă, inclusiv pentru români

Sectorul construcțiilor din Spania se confruntă cu o criză majoră de personal, în contextul îmbătrânirii forței de muncă și al numărului redus de tineri care aleg meseriile din domeniu. Potrivit Confederației Naționale a Construcțiilor (CNC), țara ar avea nevoie de aproximativ 700.000 de noi lucrători în următorii ani pentru a înlocui angajații care se pensionează și pentru a face față cererii de proiecte. Salariile brute anuale pornesc de la aproximativ 20.000-23.000 de euro și pot depăși 28.000 de euro pentru muncitorii calificați, cu experiență.

Spania caută muncitori în construcții

Criza imobiliară a reprezentat un punct de cotitură pentru construcțiile din Spania.

Pierderea masivă a locurilor de muncă a schimbat piața muncii și a îndepărtat generațiile tinere de o activitate care, timp de mulți ani, oferise numeroase oportunități profesionale, scrie El Espanol. În prezent, pe fondul interesului tot mai mare pentru construirea de locuințe, companiile se lovesc de un obstacol major: lipsa muncitorilor capabili să susțină volumul de lucrări solicitat de piață.

Sectorul are în prezent peste 1,4 milioane de persoane înregistrate în sistemul de securitate socială, însă deficitul de personal a devenit una dintre principalele probleme ale industriei.

Potrivit Confederației Naționale a Construcțiilor (CNC), Spania ar trebui să atragă aproximativ 700.000 de lucrători în următorii ani pentru a asigura înlocuirea generațiilor care se pensionează și pentru a răspunde cererii estimate de lucrări.

Această cifră nu reprezintă numărul posturilor disponibile imediat, ci necesarul estimat de personal nou, în condițiile pensionării a mii de angajați și ale creșterii numărului de proiecte.

Aproape 68% dintre zidari au peste 45 de ani

Unul dintre principalii factori care explică deficitul de personal este îmbătrânirea forței de muncă. Potrivit unui studiu realizat de BBVA Research, aproximativ 68% dintre zidarii din Spania aveau peste 45 de ani în 2022. Date mai recente, incluse în raportul din noiembrie 2025, arată că peste 65% dintre aceștia aveau peste 45 de ani în 2024.

Spania are nevoie de aproximativ 700.000 de lucrători în construcții / Infografic realizat cu ajutorul AI

Situația, combinată cu numărul redus de tineri care intră în domeniu, îngreunează înlocuirea angajaților care se apropie de pensionare. O parte a deficitului este explicată de atractivitatea redusă a acestor meserii în rândul generațiilor tinere.

Efortul fizic, lipsa programelor de formare profesională specializată și percepția tradițională asupra muncii pe șantier îi determină pe mulți tineri să caute alte oportunități. Deși sosirea muncitorilor străini a contribuit la reducerea parțială a deficitului, numărul acestora nu compensează ritmul în care lucrătorii cu experiență părăsesc piața muncii.

Ce salarii oferă angajatorii din construcții

În încercarea de a atrage noi angajați, companiile din sectorul construcțiilor pun accentul și pe salarii. Remunerația depinde de contractul colectiv aplicabil în fiecare provincie, de calificare, de experiență și de responsabilitățile postului.

Un muncitor poate avea un salariu brut anual de aproximativ 20.000-23.000 de euro, în timp ce un zidar calificat de categoria întâi, cu experiență și sporurile aferente, poate depăși 28.000 de euro brut pe an.

Pentru specialiștii cu calificări suplimentare sau pentru angajații care ocupă funcții cu responsabilități mai mari, remunerația poate depăși 30.000 de euro anual. Aceste valori sunt orientative și nu reprezintă salarii garantate pentru toate posturile din domeniu.

Totuși, creșterea salariilor nu este suficientă pentru a rezolva singură problema deficitului de personal. Industria caută și alte modalități de a deveni mai atractivă pentru noii angajați.

Construcțiile industrializate și recrutarea femeilor, printre soluțiile analizate

Printre direcțiile urmărite de sector se numără dezvoltarea construcțiilor industrializate și creșterea participării femeilor pe piața muncii.

Construcțiile industrializate presupun realizarea unor componente în spații special amenajate, urmată de montarea acestora pe șantier. Această abordare poate modifica organizarea muncii și poate atrage persoane interesate de activități mai tehnice sau de procese de producție desfășurate în medii controlate.

În paralel, numărul femeilor angajate în construcții a crescut.

În 2025, sectorul a înregistrat un record de 166.833 de femei înscrise în sistemul de securitate socială, reprezentând 11,5% din totalul persoanelor afiliate. Datele au fost publicate de Observatorul Industrial al Construcțiilor din cadrul Fundației pentru Formare Profesională în Construcții.

Față de 2024, numărul femeilor din sector a crescut cu 6.545, respectiv cu 4,1%.

În ciuda creșterii numărului de angajați și a interesului pentru diversificarea forței de muncă, lipsa personalului rămâne o problemă structurală pentru construcțiile din Spania.