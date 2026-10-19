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Taxă de 1.000 de euro pentru căsătoriile cu cetățeni străini, în trei localități din Italia. Cine trebuie să plătească

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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un cuplu de tineri căsătoriți - mirele într-un costum închis la culoare și mireasa într-o rochie albă - mergând de mână pe o panta muntoasă înverzită și stâncoasă, în lumina soarelui.
Trei localități din Italia au introdus o taxă de 1.000 de euro pentru cununiile civile dacă unul dintre miri este străin. Sursa foto: Gettyimages
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Trei localități din regiunea Piemont, Italia, au aprobat o taxă de 1.000 de euro pentru oficierea căsătoriilor civile în cazul în care unul dintre miri are cetățenie străină. Autoritățile locale susțin că procedurile birocratice sunt mai complicate, însă Asociația pentru Studiile Juridice privind Imigrația (ASGI) contestă măsura și se pregătește să o atace în instanță.

Cuprins:

1.000 de euro pentru căsătoriile mixte în trei localități din Italia

Trei localități din regiunea Val Susa, din apropierea orașului Torino, au introdus o taxă de 1.000 de euro pentru oficierea căsătoriilor civile dacă unul dintre viitorii soți are cetățenie străină. Autoritățile locale susțin că procedurile birocratice necesită mai multă muncă din partea funcționarilor, însă măsura a provocat controverse, iar avocații Asociației pentru Studiile Juridice privind Imigrația (ASGI) se pregătesc să o conteste în instanță.

Decizia a fost consemnată în hotărâri aproape identice, aprobate de administrațiile din Claviere, pe 1 octombrie, Pragelato, pe 6 octombrie, și Sestriere, pe 8 octombrie.

Cele trei localități fac parte din Uniunea Montană a Comunelor Olimpice Via Lattea.

De ce a fost introdusă taxa

Motivația măsurii este prezentată în cele trei hotărâri publice și a fost explicată de Diego Joannas, secretarul municipal al Uniunii Montane, care coordonează activitatea celor șase administrații locale membre, unite și de organizarea Jocurilor Olimpice din 2006.

„Din partea birourilor noastre a venit informația că existau mai multe solicitări de căsătorie în care unul dintre parteneri era italian, iar celălalt străin. Pentru personal, acest lucru presupune o muncă mult mai amplă, de la traducerea documentelor până la verificarea lor. Fiind un fenomen răspândit în întreaga vale, ni s-a propus să solicităm un tarif diferențiat”, a explicat acesta, conform publicației La Stampa.

În cazul căsătoriilor civile, administrațiile locale pot stabili regulile privind programarea ceremoniilor și costurile aferente. În Italia însă, criteriul folosit în mod obișnuit pentru diferențierea tarifelor este domiciliul sau reședința, nu cetățenia.

Trei localități din Italia au introdus o taxă de 1.000 de euro pentru cununiile civile dacă unul dintre miri este străin / Infografic realizat cu ajutorul AI
Trei localități din Italia au introdus o taxă de 1.000 de euro pentru cununiile civile dacă unul dintre miri este străin / Infografic realizat cu ajutorul AI

Așa funcționau regulile și în Pragelato, Sestriere și Claviere înainte de adoptarea noilor hotărâri. Căsătoria civilă oficiată în sala primăriei era gratuită dacă ambii viitori soți locuiau în localitate. Dacă unul dintre ei nu era rezident, tariful era de 250 de euro.

Aceste sume nu includeau ceremoniile organizate în locații considerate de prestigiu, pentru care se percepeau tarife mai mari.

Noua hotărâre schimbă însă criteriul de diferențiere. Taxa nu mai depinde de locul în care domiciliază unul dintre parteneri, ci de cetățenia acestuia. Documentul prevede că „tariful municipal pentru oficierea căsătoriilor civile, atunci când unul dintre viitorii soți este cetățean străin”, va fi de „1.000 de euro”, „indiferent de reședința viitorilor soți și ori dacă” unul dintre aceștia „deține cetățenia străină la data oficierii căsătoriei”.

Primarul din Pragelato, Massimo Marchisio, a susținut aceeași explicație.

„De obicei, există mai multe documente care trebuie traduse, acte notariale și, în general, este vorba despre o muncă mai complicată și mai complexă. De când sunt primar, mi s-a întâmplat deja de trei ori să oficiez căsătorii mixte”, a declarat acesta.

Ce muncă suplimentară justifică taxa?

Un aspect care ridică semne de întrebare este că hotărârea precizează că tariful majorat nu include „eventuale taxe suplimentare, taxe de timbru, costuri pentru traduceri, legalizări, apostile, certificate de capacitate matrimonială sau alte cheltuieli suportate de persoanele interesate în conformitate cu legislația în vigoare”.

Toate aceste proceduri trebuie gestionate și plătite separat de viitorii soți.

Ce le mai rămâne, așadar, de făcut angajaților primăriei? În teorie, aceștia ar putea examina mai atent documentele partenerului străin, verifica traducerile, controla autenticitatea semnăturilor și să se asigure că nu există impedimente legale pentru căsătorie. Rămâne însă întrebarea dacă această muncă suplimentară justifică, pentru administrația locală, o taxă de 1.000 de euro. Deocamdată, nu există un răspuns susținut de date concrete privind costurile suplimentare. Potrivit ASGI, nu există alte cazuri similare în Italia, cu excepția unei situații comparabile din San Gimignano, localitate din regiunea Toscana.

Acolo, o ceremonie în Sala lui Dante costă 1.100 de euro, iar oficierea în curtea primăriei ajunge la 1.300 de euro pentru doi cetățeni străini. Dacă însă unul dintre viitorii soți este rezident în localitate, ceremonia revine la gratuitate.

Alte administrații locale analizează modificarea regulilor

Acest exemplu este invocat și de Mauro Meneguzzi, președintele Uniunii Montane și primarul localității Sauze d'Oulx. Adoptarea aceleiași hotărâri de către administrația sa era prevăzută pentru 16 octombrie, iar comunele Cesana Torinese și Sauze di Cesana urmau să o analizeze în zilele următoare.

Meneguzzi a decis însă să suspende demersul. „Verificăm din nou cu atenție conținutul și, în special, analizăm anumite situații”, a declarat acesta.

Autoritățile iau în calcul modificarea prevederii, astfel încât gratuitatea să depindă de reședința unuia dintre soți, indiferent de cetățenie. „Ne gândim să introducem gratuitatea ceremoniei dacă unul dintre soți este rezident, indiferent de cetățenie. Ar rămâne un tarif suplimentar dacă niciunul dintre cei doi nu este rezident”, a explicat Meneguzzi.

În ceea ce privește hotărârile deja aprobate de cele trei localități, acesta a afirmat că ele pot fi modificate de administrații din proprie inițiativă, prin procedura de revocare sau modificare administrativă în regim de autotutelă.

Avocații contestă posibila discriminare a cetățenilor străini

Avocații ASGI, organizație care luptă împotriva discriminării persoanelor imigrante, se pregătesc să atace măsura în instanță.

Potrivit acestora, majorarea tarifului pentru căsătoriile în care unul dintre parteneri este cetățean străin ridică probleme de legalitate dacă introduce un tratament diferențiat, în special atunci când acesta nu este justificat de costuri suplimentare reale și proporționale.

Un precedent comparabil datează de acum zece ani.

Atunci, Tribunalul din Brescia a condamnat două administrații locale pentru majorarea excesivă a taxelor percepute pentru eliberarea certificatelor de conformitate a locuinței, considerate discriminatorii față de cetățenii străini.

Citește și: Ce acte sunt necesare pentru căsătorie în 2026. Lista completă

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Tags: Stiri Italia români în Italia casatorie
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