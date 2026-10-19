Ryanair renunță la zboruri către 13 aeroporturi din Europa: ce destinații sunt afectate în 2026 și 2027

Ryanair își restrânge rețeaua europeană, renunțând la zborurile către 13 aeroporturi în 2026 și 2027. Printre destinațiile afectate se numără Vigo, Clermont-Ferrand, Bodrum, Dalaman și Niš, iar din aprilie 2027 compania va opri toate zborurile spre și dinspre Bremen. Operatorul low-cost invocă taxele și costurile aeroportuare ridicate, potrivit Corriere della Sera.

Ryanair renunță la zborurile către 13 aeroporturi

Ryanair își restrânge rețeaua de zboruri, după ce a renunțat deja la mai multe destinații în primele luni ale anului 2026 și a anunțat noi retrageri pentru perioada următoare.

În total, 13 aeroporturi sunt vizate de aceste schimbări, printre care se numără Vigo, Amman, Clermont-Ferrand, Ponta Delgada, Bodrum și Niš.

Compania aeriană low-cost justifică reducerea operațiunilor prin necesitatea de a controla costurile și de a menține tarife competitive. În același timp, Ryanair pregătește extinderea activității în Italia, unde va investi 200 de milioane de dolari pentru deschiderea unei noi baze operaționale la Rimini, în vara anului 2027.

Lista aeroporturilor de la care Ryanair își retrage zborurile

Retragerile au început în ianuarie 2026 și continuă până în 2027. Potrivit informațiilor publicate de Corriere della Sera, calendarul include următoarele destinații:

Vigo, Spania: zborurile au fost întrerupte în ianuarie 2026

Amman, Iordania: compania a renunțat la această destinație în martie 2026

Asturias, Spania: cursele au fost oprite în martie 2026

Clermont-Ferrand, Franța: retragerea a avut loc în martie 2026

Ponta Delgada, Portugalia: zborurile au fost întrerupte în martie 2026

Terceira, Portugalia: cursele au fost eliminate din program în martie 2026

Rodez, Franța: retragerea a avut loc în august 2026

Bodrum, Turcia: zborurile au fost oprite în octombrie 2026

Dalaman, Turcia: compania a renunțat la această destinație în octombrie 2026

Kalamata, Grecia: cursele au fost întrerupte în octombrie 2026

Volos, Grecia: destinația a fost eliminată din rețea în octombrie 2026

Niš, Serbia: zborurile au fost oprite în octombrie 2026

Bremen, Germania: încetarea tuturor zborurilor începând din aprilie 2027.

Astfel, reducerile vizează mai multe piețe, în special Spania, Franța, Portugalia, Turcia, Grecia și Germania. Lista include și Amman, din Iordania, o destinație din afara Europei.

De ce renunță Ryanair la aceste destinații

Deciziile sunt legate de strategia companiei de a reduce costurile și de a păstra tarife competitive pentru pasageri.

Atunci când o rută nu mai este suficient de profitabilă sau când operatorii aeroportuari majorează taxele și tarifele de utilizare a infrastructurii, Ryanair poate reduce treptat frecvența zborurilor până la întreruperea completă a legăturii. Renunțarea la anumite aeroporturi poate funcționa și ca instrument de presiune asupra administratorilor aeroportuari și a autorităților locale, pentru a obține reducerea costurilor. Compania își poate reloca aeronavele către aeroporturi și piețe pe care le consideră mai avantajoase din punct de vedere economic, în funcție de taxele, tarifele și condițiile oferite de fiecare regiune.

Ryanair investește la Rimini, dar reduce zborurile din Germania

În timp ce renunță la mai multe destinații, Ryanair pregătește o investiție importantă în Italia. Compania a anunțat deschiderea unei noi baze operaționale la Rimini, în vara anului 2027, pentru care va aloca 200 de milioane de dolari. Decizia vine după ce autoritățile din regiunea Emilia-Romagna au eliminat taxa municipală aplicată transportului aerian, măsură care a favorizat extinderea activității companiei.

Noua bază va avea două aeronave și va permite operarea a 17 rute, dintre care cinci noi, către Dublin, Memmingen, Stockholm, Tirana și Varșovia.

Ryanair estimează că va pune la dispoziția pasagerilor peste 600.000 de locuri la tarife reduse în sezonul de vară 2027, cu 100% mai multe decât în vara anului 2025. Programul va include 114 zboruri pe săptămână.

Extinderea din Italia contrastează cu reducerea operațiunilor din Germania. Ryanair a anunțat că va închide baza din Berlin, unde sunt staționate șapte aeronave, începând cu 24 octombrie 2026. În programul de iarnă, compania își va reduce cu aproximativ 50% numărul zborurilor către și dinspre capitala germană.

Totodată, Ryanair va elimina toate zborurile către și dinspre Bremen din aprilie 2027, potrivit unui comunicat al companiei. Operatorul low-cost pune aceste decizii pe seama taxelor aeriene, a tarifelor aeroportuare și a altor costuri operaționale ridicate din Germania.

Și alte companii aeriene reduc numărul zborurilor

Ryanair nu este singura companie care își ajustează programul de zboruri.

Potrivit publicației Corriere della Sera, mai multe companii aeriene au redus numărul curselor programate pentru sezonul de iarnă, pe fondul creșterii prețului kerosenului.