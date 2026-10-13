Actorul Cuzin Toma ar fi fost reținut în județul Teleorman, după ce a fost implicat într-un accident rutier. Cel cunoscut de multă lume din serialul Las Fierbinți de la PRO TV, acolo unde îi dă viață lui Firicel, avea permisul suspendat.

Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, Cuzin Toma s-ar fi aflat la volanul unui autovehicul implicat într-un accident în comuna Peretu pe 12 octombrie 2026, la ora 18.45.

„Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat. La data de 12 octombrie, în jurul orei 18:45, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, în comuna Peretu, județul Teleorman.

În fapt, în timp ce un bărbat, de 49 de ani, conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de vehiculul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat.

La testarea cu aparatul etilometru, rezultatul a fost zero, iar după testarea cu aparatul DrugTest, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării de mostre biologice, conform legii. În baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii față de acesta. Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede”, au anunțat oamenii legii printr-un comunicat de presă.

Chiar dacă polițiștii nu au spus despre cine este vorba, în mediul online se vehiculează că este vorba despre Cuzin Toma. Astfel că Libertatea a cerut un punct de vedere oficial de la PRO TV, în legătură cu presupusele fapte ale actorului care îi dă viață lui Firicel în Las Fierbinți.

„Suntem la curent cu informațiile apărute recent în presă. În acest moment, considerăm că cel mai important lucru este faptul că toate persoanele implicate sunt în siguranță și că nimeni nu a fost rănit în urma accidentului. În ceea ce privește circumstanțele în care s-a produs incidentul, avem încredere că autoritățile vor clarifica situația și că vor lua măsurile necesare, în conformitate cu legea. Ceea ce putem confirma este că nu susținem sub nicio formă astfel de comportamente care pun în pericol atât propria siguranță, cât și siguranța celor din jur”, au spus reprezentanții PRO TV în exclusivitate pentru Libertatea.

Actorul Cuzin Toma a mai avut probleme cu legea și în urmă cu mai mulți ani. Mai exact, în anul 2022, el a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins în anul 2018 fără permis și băut la volan, dar și sub influența unor substanțe interzise. Pentru că timp de doi ani a respectat condițiile impuse de autorități, el a scăpat de pedeapsă.

După incidentul din anul 2018, actorul nega faptul că polițiștii au deschis un dosar penal pe numele lui. „Nu am băut, nu am consumat droguri”, spunea el la acea vreme la România TV.