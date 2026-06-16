În timp ce Grecia își păstrează poziția de lider absolut în topul preferințelor, destinații insulare exotice sau premium precum Sardinia (Italia) și Mallorca (Spania) înregistrează creșteri masive ale cererii.

Datele centralizate de compania aeriană românească arată o schimbare majoră de comportament: turiștii nu mai vor să piardă timp pe drum și caută masiv zboruri directe din aeroporturile regionale, cele mai apropiate de casă.

Unde pleacă românii în concediu în 2026

Analiza rezervărilor early-booking confirmă că preferata turismului de masă rămâne tot Republica Elenă. Cu toate acestea, dincolo de destinațiile clasice, nordul Greciei continentale devine mult mai accesibil datorită noilor zboruri directe.

Top insule preferate: Creta, Rhodos, Zakynthos, Corfu și Kefalonia rămân în top datorită infrastructurii și plajelor celebre.

În același timp, orașul Salonic înregistrează una dintre cele mai mari creșteri din acest an, fiind folosit ca poartă de intrare rapidă către Riviera Olimpului și brațele peninsulei Halkidiki. Din acest sezon, sunt operate zboruri directe către Salonic din Cluj-Napoca și Iași.

În plus, Sardinia (Olbia) și Mallorca, văzute de români ca alternative premium pentru vara 2026, atrag un val nou de turiști români interesați de experiențe de nișă și bugete premium.

Cât costă un bilet de avion în această vară: Early Booking și Last Minute

Prețul transportului aerian variază considerabil în funcție de momentul în care este făcută rezervarea. Deși grosul vânzărilor s-a realizat în campaniile din iarnă, lunile mai și iunie au adus un al doilea val masiv de rezervări pentru familii.

Conform datelor operaționale, valoarea medie a unui bilet de avion rezervat din timp pentru zborurile turistice de vară este de aproximativ 150 – 220 de euro de persoană (tur-retur). În schimb, cei care lasă achiziția pe ultima sută de metri (last minute) plătesc o medie de 250 de euro pentru un bilet tur-retur, tarifele fiind influențate de destinație și disponibilitate.

Sejurul de 7 nopți rămâne standardul industriei, însă operatorii aerieni raportează o creștere a interesului pentru vacanțe prelungite, de 10 sau 14 nopți, în special pentru familiile cu copii care aleg Creta, Rhodos sau Zakynthos.

Ca profil de grup, cele mai multe rezervări sunt făcute pentru două persoane, urmate de familiile de 3 și 4 membri, dar se remarcă și o creștere a grupurilor de prieteni care aleg Ibiza, Sardinia sau Mallorca.

Boom pe aeroporturile regionale: Sibiu, Brașov, Craiova și Suceava devin puncte-cheie

O altă tendință extrem de vizibilă în 2026 este refuzul turiștilor din provincie de a mai parcurge sute de kilometri cu mașina sau trenul până la Aeroportul Otopeni din București. Orașe precum Sibiu, Brașov, Craiova sau Suceava au devenit extrem de relevante pe harta zborurilor de vacanță.

De exemplu, pasagerii din Timișoara și Cluj-Napoca zboară direct în Sardinia sau Kefalonia, cei din Iași au zboruri directe spre Mallorca și Salonic, în timp ce din Sibiu și Suceava se poate zbura direct către Creta.

„Datele din acest sezon confirmă o transformare importantă a pieței de turism din România. Românii caută tot mai mult zboruri directe, conexiuni simple și posibilitatea de a pleca în vacanță din aeroportul cel mai apropiat de casă”, explică Diana Dima, Chief Commercial Officer AnimaWings.

Ce servicii sunt incluse în prețul biletului în regim full-service

Într-un peisaj dominat în ultimii ani de taxarea agresivă a bagajelor de către companiile low-cost, operatorii care mizează pe pachete full-service încearcă să recâștige teren.

Pe zborurile operate cu aeronave moderne de tip Airbus, pasagerii care aleg să zboare cu AnimaWings beneficiază de o serie de facilități incluse direct în prețul standard al biletului:

  • Alegerea gratuită a locului în aeronavă;
  • Bagaj de cabină și obiect personal incluse;
  • Check-in gratuit atât online, cât și direct în aeroport;
  • Opțiuni suplimentare pentru catering cald la bord și pachete all-inclusive (gustări și băuturi).

Pe lângă rutele de vacanță, rețeaua de zboruri regulate acoperă în acest sezon și curse interne esențiale (București – Cluj, Timișoara, Iași, Oradea), dar și conexiuni către mari hub-uri europene precum Paris, Londra, München, Frankfurt, Milano sau Istanbul.

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