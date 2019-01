Adelina Pestrițu, probleme chiar înainte de Revelion. „Zeny a necesitat îngrijiri medicale de urgență”

Fosta prezentatoare de televiziune a dezvăluit, pe blogul său, cum a încheiat anul 2018. Aceasta a mărturisit că fiica sa, Zenaida, a avut probleme de sănătate și a trebuit să fie tratată de urgență. bruneta, soțul și fiica ei au petrecut npoaptea dintre ani la spital.

„În ce loc neașteptat am fost nevoiți să petrecem Revelionul

La mulți ani, prieteni! Vă scriu după câteva zile în care nu prea mi-am făcut simțită prezența pe Social Media dintr-un motiv destul de întemeiat.

Anul 2018 a fost unul extraordinar pentru noi, dat fiind faptul că Zenaida Maria s-a născut și ne-a umplut viața de fericire și împlinire. Însă nu am avut chiar norocul să-l și încheiem în același registru. Lucrurile s-au complicat pe ultimele zile care aveau să încheie cel mai frumos an din viața noastră.

Pentru noaptea de Revelion nu aveam planuri spectaculoase puse la cale. Ne propusesem să-l petrecem în familie, mai ales că, pentru Zeny, a fost primul din viața ei. Așadar, rămâneam acasă sau cel mult mergeam la niște prieteni în vizită. Crăciunul a fost și el sărbătorit cum se cuvine, cu familia și mulți prieteni alături. Am făcut schimb de cadouri, am ascultat colinde, am făcut poze și am povestit despre întâmplări funny din viața noastră.

Și, tocmai când ne pregăteam să intrăm în Noul An, Zeny a necesitat îngrijiri medicale de urgență. Am tratat câteva pusee de febră la indicațiile medicului nostru pediatru însă, la cea din urmă am luat decizia de a merge la urgență. Astfel, după un consult, doctorii de gardă ne-au sfătuit să ne internăm pentru mai multe investigații și mai ales pentru că exista riscul să ajungă la febră mare din nou.

Și cum peste tot sunt copilași răciți, e mai bine să rămânem sub supravegherea medicilor specialiști. Ne-am făcut imediat internarea și în spital am petrecut și primul nostru Revelion în formulă de 3.

Pentru noi a fost oricum cel mai frumos și special, pentru că am fost împreună, iar la 00.00 am putut să ne urăm toate cele minunate pentru anul ce tocmai și-a intrat în drepturi! Ne-am îmbrățișat, am ciocnit un pahar de șampanie și ne-am declarat iubirea. Zeny a putut privi focul de artificii, chiar și de la fereastra spitalului și, pe lângă toate puseele de febră și disconfort, este veselă și zâmbitoare. Un copil bun, cuminte și minunat. Așa îl descriem de fiecare dată. Situațiile prin care am trecut ne-au demonstrat că avem o minune de copil și îi mulțumim zilnic lui Dumnezeu pentru asta.

Sănătatea chiar este cea mai prețioasă și importantă. Mai ales pentru copilașii noștri, care sunt tot ce avem mai scump.

Cu toate că anul 2019 a început în acest mod, suntem absolut convinși că va fi unul fabulos pentru toată lumea. Acum suntem aproape gata de externare însă, fiind precauți, stăm până când medicul ne dă undă verde. În curând vom relua activitățile și ne vom bucura de primele zile din noul an în care am pășit împreună.

Vă îmbrățișăm de Anul Nou și vă dorim toate cele bune! ♥️ La mulți ani! ?”, a spus Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu este o fostă asistentă și prezentatoare de televiziune. Adelina Pestrițu a devenit mămică pentru prima oară în data de 3 august 2018. Bruneta a adus pe lume o fetiță, Zenaida Maria, fruct al poveștii de dragoste pe care vedeta o trăiește cu Virgil Șteblea. În data de 10 noiembrie, Adelina Pestrițu a botezat-o pe fiica sa. Zenaida Maria a fost creștinată de un cuplu de oameni de afaceri din Constanța, Aura și Daniel Rafte.

