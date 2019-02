Ce schimbare de look a făcut Cristina Spătar. E spectaculoasă

Cristina Spătar a decis să renunțe la părul lung. Aceasta s-a tuns bob, iar noul look o prinde foarte bine.

„…când toată lumea vrea extensii…. a venit și schimbarea mea de look? în 2019”, a spus cântăreața.

Schimbarea de look a Cristinei Spătar a fost extrem de apreciată de prietenii virtuali ai acesteia.

„Noul look îți vine super. Întinerești pe zi ce trece! Ești superbă!”, ” Îți stă super”, „E super schimbarea!”, ” Îți stă foarte bine așa”, „Ai făcut o alegee foarte bună. te întinerește această tunsoare”, „Mult mai bine așa”, „Ești cumva rudă cu Angelina Jolie? Inițial am crezut că este ea în poză” , „Îmi place enorm”, „Cât de bine îți stă cu tunosrea asta”, „E coafura perfectă!”, „Îți stă foarte bine, natural și frumos”, „Tot cu această tunsoare să rămâneți”, sunt complimentele primite de Cristina Spătar.

După divorțul de Alin Ionescu, fostul său partener de viață, cântăreața Cristina Spătar a continuat să locuiască în vila acestuia, de dragul copiilor. Însă, situația s-a schimbat la sfârșitul anului trecut, când artista a fost nevoită să părăsească vila din Crevedia pentru a se muta cu chirie împreună cu cei doi copii ai săi, Aida și Albert. Aceasta stă în prezent într-un apartament cu două camere, pentru care plătește o chirie de 300 de euro pe lună. După plecarea Cristinei Spătar din vilă, fostul partener de viață al acesteia a înlocuit-o cu o brunetă. Este vorba despre o tânără pe nume Larisa Tănăsoiu, despre care se spune că ar fi noua iubită a omului de afaceri Alin.

Citește și: Cazul escrocului Matteo Politi: ce știm despre „falsa medicină” și ce merită oamenii să afle în continuare! După trei zile de dezvăluiri, analizăm care sunt primele concluzii și ce răspunsuri nu au primit pacienții români