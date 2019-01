Ce și-a luat în bagaje Andreea Mantea atunci când s-a întors la Istanbul

Prezentatoarea TV a petrecut alături de familie și s-a delectat cu preparate tradiționale de sărbători. Însă, după minivacanța de Crăciun și Revelion, vedeta s-a întors la Istanbul să filmeze emisiunea pe care o prezintă.

Recent, ea a dezvăluit la Teo Show ce și-a luat în bagaje atunci când a plecat la Istanbul.

„Am venit acasă de Sărbători şi ce credeţi că am făcut? În bagaje m-am întors cu mălai, pentru că îmi place mult mămăliga, carne de porc, găini de ţară, şunculiţă, pastramă, am umplut frigiderul! Ce era să fac, să mă uit şi să mor de poftă? Am plecat cu bagajele goale şi m-am întors cu ele pline cu de toate!”, a declarat Andreea Mantea.

