Prezentatoarea de televiziune a divorțat, la rândul ei, în toamna anului trecut, de Patrick Whitesell, care este impresar la Hollywood, punând capăt unei căsnicii de 12 ani.

„Lauren și Jeff au petrecut mult timp împreună în decursul ultimului an, în special în ultimele luni”, a precizat pentru revista People un apropiat al cuplului care a fost prezent duminică la petrecerea organizată după premiile „Globurile de Aur” „Inițial s-au întâlnit la petreceri… pe aici, pe colo. Dar pe măsură ce au petrecut mai mult timp împreună, relația lor a evoluat și a stârnit controverse. Jeff s-a întâlnit și cu prietenele lui Lauren. Cei doi au devenit foarte apropiați”

Exposed!! Jeff Bezos Affair With Tv Host Lauren Sanchez Led To His Divorce From Wife Of 25 Years https://t.co/kHGb7i754i pic.twitter.com/rwG5RAtFJ6 — CHUKS LYON EMPIRE (@chukslyonews_) January 10, 2019

Cine este Lauren Sanchez, prezentatoarea TV care s-ar iubi cu Jeff Bezos

În vârstă de 49 de ani, Lauren Sanchez și-a început cariera ca reporter în domeniul divertismentului la emisiunea Extra, realizată de Warner Bros, conform Mirror.

Prezentatoarea s-a căsătorit în 2005 cu Patrick Whitesell, iar la nuntă au participat numeroase celebrități, precum Matt Damon, Ben Affleck, Jennifer Garner, Hugh Jackman și Jessica Alba.

Vorbind despre relația ei cu Patrick, Lauren Sanchez a spus: „Mă întrebau mereu prietenii: «Cum știi care e alesul?» După ce l-am întâlnit pe Patrick, le-am spus: «Acum am înțeles»”

Tot în 2005, a renunțat la postul de prezentator al emisiunii „So You Think You Can Dance” după doar un sezon, pentru a aduce pe lume al doilea copil.

De asemenea, Lauren Sanchez a jucat în filme precum Fight Club, The Day After Tomorrow, Ted 2.

În 2016, a făcut o schimbare radicală în carieră și a devenit pilot de elicoptere. Atunci, Lauren Sanchez și-a înființat propria firmă de producție și filmări aeriene.

Căsătorită de două ori și mamă a trei copii, Lauren Sanchez l-ar fi întâlnit pe Jeff Bezos prin intermediul soțului ei. În 2016, prezentatoarea, soțul ei și Jeff Bezos au fost văzuți împreună la o petrecere organizată cu prilejul lansării filmului „Manchester by the Sea”.

Patrick Whitesell ar ști că fosta lui soție are un nou iubit.

„Relația Patrick și Lauren a avut suișuri și coborâșuri, iar acum ei s-au separat. Patrick știa că (Lauren și Jeff) se întâlnesc”, a precizat un apropiat al cuplului pentru revista People.

De cealaltă parte, Jeff Bezos a anunțat că divorțează de MacKenzie, femeia alături de care are fii și o fiică adoptată din China.

După cum știu familia și prietenii noștri, după o lungă perioadă de iubire și un proces de separare, am decis să divorțăm și să ne continuăm viața separat, ca simpli prieteni. Considerăm că am fost incredibil de norocoși că ne-am găsit unul pe altul și deosebit de recunoscători pentru fiecare dintre anii în care am fost căsătoriți.

Dacă am fi știut că ne vom separa după 25 de ani, am fi procedat la fel. Am avut o viață minunată împreună', au scris cei doi în mesajul trimis pe Twitter.

Cât ar putea obține Mackenzie în urma divorțului

Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume și îl surclasează în clasamentul celor mai mari averi pe Bill Gates, care are „doar” 94,7 miliarde de dolari. Bezos este fondatorul și directorul general al Amazon, cel mai mare retailer online din lume, care recent a devenit cea mai valoroasă companie din lume. Pe lângă Amazon, Bezos mai deține și compania Blue Origin, care este angrenată în cursa pentru cucerirea spațiului cosmic cu SpaceX, companie deținută de Elon Musk.

Mackenzie Bezos este romancieră și fondatoarea organizației anti-hărțuire Bystander Revolution, în cadrul căreia deține funcția de director executiv. Jeff și Mackenzie s-au cunoscut în anul 1992, pe când ambii lucrau în cadrul companiei D. E. Shaw. Un an mai târziu, s-au căsătorit.

Divorțul lui Jeff Bezos ar putea fi cel mai scump din istorie, ținând cont de averea fondatorului Amazon, care se ridică la 136,8 miliarde de dolari. Nu este clar în acest moment cu ce se va alege Mackenzie în urma separării de cel mai bogat om din lume, însă, având în vedere faptul că Amazon a fost fondată în 1995, la un an de la căsătorie, soția lui Bezos ar putea pretinde jumătate din avere, adică ar putea primi circa 66 de miliarde de dolari, scrie cnbc.com

