Cum arată Crăciunul ideal pentru Andreas Petrescu

„Ultima oară am fost cu colindul când eram în facultate. Am mers cu colegii de la Actorie la Oana Pellea. A deschis ușa, eram vreo 12 studenți, am cântat și am zis la final .< Sunteți de la Sanda Manu? Haideți în casă!>. Și am stat în casă la povești. Era prima oară când o vedeam și mi-a plăcut foarte mult. A fost plăcut!”, este una dintre amintirile dragi pe care Andreas Petrescu le are din perioada sărbătorilor de iarnă.

Crăciunul îl petrece, întotdeauna, acasă cu familia. „Crăciunul ideal este dimineața, când Luca vede pentru prima dată bradul împodobit. De când s-a născut el, de acum patru ani, cel mai important pentru mine e să-l văd, dimineața, când se trezește și vede bradul. Ai mei, întotdeauna, împodobeau bradul când eu dormeam”,a spus Andreas la CulTOUR', emisiunea prezentată de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman.

