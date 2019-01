Cântăreața Daniela Gyorfi a fost plecată peste Ocean împreună cu partenerul ei de viață, impresarul George Tal. Artista a făcut dezvăluiri despre ce s-a întâmplat în timpul călătoriei în America, când George Tal nu s-a mai dat dus din magazine.

Acesta a petrecut ore în șitr în mall-urile din America.

„George a făcut shopping la greu, într-un mod mai mult decât periculos. Diferența dintre mine și el este că eu am niște firme care mă îmbracă. Mă bucur că și-a luat el, a luat și pentru Maria. A fost greu fără Maria, am stat trei săptămâni. Fiind și sărbătorile, a luat amploare emoția. Maria mi-a spus că a plâns. Mi-a zis că s-a uitat la o poză cu noi și a plâns, să nu se întâmple ceva. A fost un pic greu, dar tehnologia din ziua de azi ne permite să ne vedem și să ne auzim.

Nu i-am cumpărat jucării, am cumpărat ce avea nevoie. Am avut două bagaje la venire și patru la plecare, se putea mai rău, George a cumpărat multe. A intrat într-un magazin de firmă, erau reduceri mari și după trei ore am crezut că fac criză de isterie”, a declarat Daniela Gyorfi la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. Formează un cuplu cu George Tal. Cei doi împreună o fetiță, Maria.

