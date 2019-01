Hannelore a postat pe contul de socializare o imagine, în care apare împreună cu prietenele ei. Fosta soție a lui Bogdan nu a avut nicio reţinere în a purta una dintre cele mai sexy rochii din garderobă, mai ales că are o siluetă de invidiat.

Rochia strâmtă și crăpată pe picior i-a pus în evidenţă corpul perfect, iar mesajele au curs lanț, mulți dintre prietenii virtuali fiind surpriși de cât de îndrăzneață este Hanne.

Recent, fostă concurentă la Insula Iubirii și-a lansat colecție de rochii de mireasă. Blonda mai are și alte afaceri din care scoate bani. După separarea de Bogdan, Hannelore își vede de viață. Aceasta este foarte preocupată de afacerile sale. Hannelore a devenit creatoare de modă și și-a lansat o colecție de rochii de mireasă. Hannelore a participat la un eveniment organizat la Timişoara, unde a avut un stand cu rochii de mirese. Acestea sunt comercializate sub brandul „Reflection by Hannelore', iar fosta participantă de la show-ul tv a explicat că rochiile sunt unicat şi că sunt caracterizate de „simplitate, eleganţă, rafinament'.

