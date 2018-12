Imaginea care spune tot despre familia Anamariei Prodan. Impresara i-a cucerit pe toți

O familie unită și foarte fericită – asta arată cea mai recentă imagine publicată de Anamaria Prodan pe contul ei de Instagram. Vedeta apare alături de partenerul ei de viață, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf, și de trei dintre copiii.

„Minunile vieții mele ! ❤️❤️❤️#îmi iubesc familia #soțul perfect #copiii perfecți #familia perfectă”, a notat Anamaria Prodan în dreptul fotografiei.

Imaginea de familie i-a impresionat pe toți cei care urmăresc activitatea pe internet a impresarei.

„Întotdeauna valorile se mențin în timp acolo unde sunt. Valorile sunt oamenii”, „Întotdeauna dragostea nu moare niciodată”, „Așa vă stă bine vouă! Dumnezeu să vă ocrotească familia”, „Frumoasă familie”, „O familie reușită”, „O familie exemplară, luptătoare și foarte iubitoare”, sunt doar câteva dintre mesajele fanilor.

Celebra impresară este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

