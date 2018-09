Chiar dacă la reality-show-ul difuzat de miercuri până duminică, de la 19.30, la Kanal D, Lili Sandu pare o femeie extrem de puternică și echilibrată psihic, în sufletul ei artista ascunde o mare durere. La 8 ani de la pierderea tatălui, încă nu a reușit să-și închidă această rană. „Dacă m-ai fi întrebat acum 10-12 ani care a fost cea mai dificilă perioadă a vieții mele, probabil că aș fi răspuns că atunci când m-am mutat în București, când am participat la «Școala vedetelor», fiindcă eram mică și a trebuit să locuiesc singură, fără părinți. Mi-a fost destul de dificil să mă adaptez în acea perioadă. Apoi, la Liceul de Muzică George Enescu, la care m-am înscris, eram văzută ca o «provincială»… o altă perioadă dificilă. Acum însă, privind în urmă, cea mai dureroasă perioadă din viața mea a fost atunci când l-am pierdut pe tata. Se împlinesc 8 ani de atunci, dar parcă s-a întâmplat ieri. Asta a fost perioada cu adevărat dificilă și dureroasă”, ne-a mărturisit Lili.

Lili Sandu n-a trecut nici acum peste moartea tatălui ei, acesta fiind motivul pentru care s-a mutat în America

Pentru a putea trece mai ușor peste această dramă, vedeta a luat drumul Americii, ca să-și croiască un nou început. „Am jucat în câteva seriale TV, după care am luat decizia, în două zile, să mă mut în Los Angeles. Probabil că și din cauza pierderii tatălui meu, voiam să fiu într-un mediu nou, să o iau de la zero. Îmi plac începuturile, mă ambiționează”, a adăugat ea. Tocmai această ambiție despre care vorbește a făcut-o să accepte și provocarea de a participa la Exatlon'. Deși nu a practicat nici un sport de performanță, Lili are un stil de viață sănătos și trăiește după reguli stricte, atât din punct de vedere sportive, cât și alimentar. De mai bine de 8 ani este vegetariană și practică intens sporturi precum kickboxing, pilates sau jogging. De o tărie de nedescris, aceasta uimește de fiecare dată pe traseul pe care concurează în Republica Dominicană.