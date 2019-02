Lucrurile pe care Cătălin Măruță nu le-a mai spus vreodată despre el și Andra. „Nu mai ai senzația că ți se cuvine”

Invitat la emisiunea Danei Săvuică, „E OK! să fii vedetă?”, Prezentatorul de televiziune Cătălin Măruță a oferit amănunte mai puțin cunoscute despre el și partenera lui de viață, celebra Andra.

„Şi eu şi Andra am plecat de la 0. Andra este o persoană care a plecat de la Câmpia Turzii cu tatăl ei, ca să reuşească în muzică, visul ei fiind să devină artistă. Şi a muncit foarte mult pentru asta, iar când munceşti foarte mult pentru lucrurile pe care le obţii, nu mai ai senzaţia că ţi se cuvine. Devine totul o normalitate.

Eu am plecat de la Târgu Jiu, am venit la facultate în Bucureşti, am făcut radio, apoi am vrut televiziune, am muncit foarte mult. Şi eu şi Andra muncim foarte mult pentru a ajunge aici. Şi atunci, nu ţi se mai pare că eşti vedetă. Asta ne şi ţine foarte strânşi”, a declarat Cătălin Măruță, potrivit okmagazine.ro.

Moderatorul TV a mărturisit că și-ar dori să petreacă mai mult timp cu soția sa și cei doi copii ai lor, David și Eva.

„De multe ori a însemnat să merg de la ora 7 dimineaţa, să plec la filmări, să mă duc la emisiune, iar după emisiune să plec la alte filmări. Normal că-mi doresc să stau mai mult cu copiii şi mă bucur de fiecare dată că eu sunt cel care îi duce la şcoală şi la grădiniţă, dimineaţa, Andra fiind cea care îi ia.

Îmi place foarte tare treaba asta. Sunt momentele mele doar cu ei în maşină. Momentele noastre în care povestim diverse. Mai întâi îl lăsam pe David la şcoală, şi apoi o ducem pe Eva la grădiniţă. Am douăzeci de minute în care sunt doar eu cu Eva şi e tare, în sensul în care Eva este dependentă de Andra şi orice se întâmplă există doar Andra”, a explicat Cătălin Măruță.

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai unite cupluri de vedete din showbiz-ul românesc. S-au căsătorit în anul 2008. Andra și Cătălin Măruță au împreună doi copii: David și Eva. Andra și Cătălin Măruță s-au cunoscut în 2005, iar trei ani mai târziu și-au oficializat relația. Cununia religioasă a avut loc în data de 23 august 2008 la Târgu-Jiu, orașul natal al mirelui, nunta lor fiind una de poveste. Cătălin Măruţă şi Andra au avut cununia civilă în 10 august același an, la Primăria Sectorului 3 al Capitalei, naşi fiindu-le Dana şi Cornel Ciocan. Nașii celor doi copii ai cuplului au fost Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj și partenera lui de viață, Ana Maria.

