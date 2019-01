Mirela de la Insula Iubirii are probleme cu sarcina. „Nu mă pot bucura pentru că sunt niște complicații”

Mirela este însărcinată cu primul ei copil. Tânăra a publicat pe rețelele de socializare cu prima ecografie. Bruneta a afirmat, însă, că are probleme cu sarcina din cauza unei gripe.

„S-a întâmplat, dar nu mă pot bucura pentru că sunt nişte complicaţii. În două săptămâni aş afla exact. Dacă e totul ok. Am avut gripă şi am luat antibiotice. Medicii nu garantează că e ok. Da (n.r. sunt bine)”, a declarat Mirela pentru spynews.ro.

Mirela a fost cerută în căsătorie de actualul ei iubit, Florin Tecar. Mirela a mai fost căsătorită în trecut cu un bărbat care i-a provocat numai probleme. Ea s-a cunoscut cu bărbatul în liceu, iar după mai mult timp relația a evoluat într-un mariaj.

