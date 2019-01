Pepe a început recuperarea după accidentul de pe pârtie: “Am dureri mari. Trebuie să facă două luni fizioterapie“

Două luni, cântărețul va funcționa „pe avarii”, însă e fericit că nu e nevoie de operație.

„Fac fizioterapie și masaj. Am început deja. Trebuie să mă țin de asta timp de două luni, ca totul să revină la normal și să nu mai am probleme, mai ales că vreau să fac și sport în continuare. Și acum am dureri mari. Nu pot ridica brațul deasupra capului. De fapt, tot ce fac fac cu stânga. O să-mi reiau și antrenamentele la sală, cu condiția să renunț la anumite exerciții și să le fac doar pe cele recomandate de medic. Nu e nevoie de operație. Nu port nici bandaj”, a declarat acesta pentru Libertatea.

Accidentul suferit i-a fost învățătură de minte artistului, care recunoaște că a fost inconștient aventurându-se pe pârtie neechipat corespunzător și fără cască de protecție.

„Am realizat abia după ce s-ar fi putut întâmpla. Eram cu fetele la munte, nu aveam în program să mă dau cu placa, echipamentul era acasă. Am zis doar să dăm o tură și, la un viraj, am căzut. Noroc că am încercat să-mi protejez fața cu umărul. În momentul căzăturii, mi-am dat seama că am pățit ceva. Mi-am pus singur umărul la loc și am continuat să cobor cu placa. Raluca, fetele și ceilalți mă așteptau jos. Nu am vrut să-i alarmez, de aceea nu am anunțat salvamontiștii”, ne-a mai spus el.