Solist de muzică populară și fost concurent la Chefi la cuțite, implicat într-un accident. „Am intrat cu mașina în șanț”

Fostul concurent la show-ul Chefi la cuțite, de la Antena 1, Mihai Constandache a fost protagonistul unui accident în timp ce se îndrepta spre Brăila.

Interpretul de muzică populară a ajuns cu mașina în șanț. În mașină, împreună cu el, se mai aflau msora și mătușa lui. Acestea au ajuns la spital.

„Mergeam spre Brăila, iar între comunele Nănești şi Maicănești drumul nu era foarte bun, având denivelări foarte mari. Nu aveam viteză mare, dar din cauză că șoseaua era umedă am intrat cu mașina într-o denivelare, am pierdut controlul şi am intrat cu mașina într-un șanț.

Am avut mare noroc că nu s a răsturnat și nici nu venea vreo mașină din față. În mașină eram cu sora mea și cu mătușa mea şi amândouă au ajuns la spitalul judeţean din Focşani, cu lovituri la cap, însă sunt conștiente”, a declarat Mihai Constandache pentru click.ro.

