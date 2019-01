Emisiunea Star Trips & Tricks începe la ora 17.00 pe Libertatea.ro.

Începând cu ora 17:00, Adelina va intra în direct cu cititorii Libertatea și va oferi ponturi de vacanță pentru destinația – Dubai. În plus, bruneta ne va da ponturi și pentru alte destinații având în vedere că-i place mult să călătorească și în plus are și un cont pe site-urile de socializare unde împărtășește publicului din experiențele ei.

