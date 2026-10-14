Primele două benzinării de pe Autostrada A7 vor fi construite de MOL: Până la finalizarea lor, vor fi amplasate containere provizorii de carburant

Șoferii care circulă pe Autostrada Moldovei (A7) vor avea la dispoziție primele stații de alimentare la km 91, unde MOL România va amenaja două spații moderne de servicii. Până la finalizarea lucrărilor, operatorul va asigura alimentarea temporară prin containere provizorii pe ambele sensuri de mers.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ( CNAIR) a semnat miercuri, 14 octombrie, cu MOL România, contractul pentru concesionarea primelor două benzinării pe Autostrada A7. Pâna la finalizarea lucrărilor de amenajare, operatorul va monta containere provizorii pentru furnizarea de carburanți.

„Vestea bună pentru șoferi vine mai repede decât benzinăriile definitive: am discutat cu directorul general al MOL România, Gábor Mozga, care și-a arătat disponibilitatea ca, până la finalizarea lucrărilor de amenajare, operatorul să monteze containere provizorii pentru furnizarea de carburanți”, a precizat Cristian Pistol, dorectorul general al CNAIR.

Contractul de concesiune, cu o durată de 20 de ani, prevede ca MOL România să proiecteze, să amenajeze, să opereze și să întrețină două spații de servicii la km 91, în zona localității Valea Râmnicului, din județul Buzău.

Concesionarul are la dispoziție 21 de luni pentru a realiza toate dotările obligatorii.