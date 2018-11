Ani la rând, Brigitte Năstase a trăit cu obsesia că trebuie să aibă cele mai scumpe genți, accesorii și că rochiile sunt doar pentru o singură purtare, încercând să fie în pas cu celelalte vedete care, pentru fiecare eveniment, își achiziționau câte ceva. De ceva vreme însă, bruneta a conștientizat că „aruncă” banii aiurea, bani pe care i-ar putea investi în afacerile ei. Așa că, extrem de sinceră, ne-a mărturisit că a învățat să stilizeze o ținută astfel încât aceeași piesă vestimentară să o poată purta în repetate rânduri. „De curând mi s-a întâmplat să caut ceva de îmbrăcat. Mai exact îmi căutam o rochie pentru botezul fiicei Adelinei Pestrițu și mi-a plăcut rochia pe care o port în această seară, însă mi s-a părut un pic cam extravagantă pentru un botez. Când am ajuns acasă, am găsit în dulap o rochie căreia i-am tăiat trena și a fost supernouă și la fix pentru botez. Rochia avea 5 ani. O purtasem pe un covor internațional la Shanghai și mare mirare mi-a fost că mă și încăpea. Mă ținea un pic la piept, că între timp mi-am mărit sânii, dar în rest în venea foarte bine și am fost super în extaz”, ne-a povestit Brigitte.

Brigitte Năstase a învățat să fie mai cumpătată și poartă o rochie de mai multe ori

Ce-i drept, pentru că dressingul este destul de mare, Brigitte a pus la cale o strategie prin care cei mai cârcotași să nu remarce că repetă ținutele. Mai precis, are grijă să nu îmbrace aceeași rochie la un interval scurt între evenimente și să o folosească, o dată, la o petrecere în afara Bucureștiului. „Când am primit invitația la Elle Style Awards și am citit dress code-ul, m-am gândit direct la rochia asta și am luat-o. Mi se părea, mie cel puțin, că-mi stătea bine și se potrivea și cu evenimentul, în plus îmi place că-mi arată și tatuajul din spate. Să știi că și cu mici artificii, cu mici chestii, poți purta o rochie de mai multe ori. Eu, spre exemplu, o port la o nuntă sau la un botez în Timișoara, poate la un eveniment unde nu este presă și apoi la unul monden. Deci, minimum trei întrebuințări. În plus, le mai împrumut și prietenelor”, a mai completat fosta soție a marelui tenismen Ilie Năstase.

VIDEO: Bogdan Sorocan