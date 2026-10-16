Siegfried Mureșan atacă guvernul propus de Luca Niculescu: „România merită un guvern mult mai bun”

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a criticat formula de Guvern propusă de premierul desemnat Luca Niculescu, într-un moment în care negocierile politice pentru definitivarea noului Cabinet se află într-o fază decisivă.

„Noi am propus oameni competenți”

Siegfried Mureșan, fostul premier desemnat care nu a trecut testul votului în Parlament, a transmis vineri, 16 octombrie, pe Facebook, un mesaj în care atacă Guvernul propus de Luca Niculescu.

Potrivit acestuia, „la fiecare dintre cele 11 ministere pe care PSD-ul vrea să le ocupe acum, noi am propus miniștri mult mai buni în urmă cu două săptămâni”.

„Ce merită România?”, se întreabă europarlamentarul, adăugând: „Oana Gheorghiu sau Alexandru Rogobete? Andrea Chiș sau Radu Marinescu? Mircea Abrudean sau Marian Neacșu? Dragoș Pîslaru sau Mihai Ghigiu? Cătălin Drulă sau Ștefan Ovidiu Popa? Diana Buzoianu sau Natalia Intotero? Tánczos Barna sau Florin Barbu? Radu Miruță sau Radu Ștefan Oprea? Raluca Turcan sau Florin Manole? Irineu Darău sau Daniel Zamfir? Cseke Attila sau Alexandru Stoica?”.

Acesta afirmă că PNL a propus oameni „mai buni”: „Noi am propus oameni competenți, pregătiți să continue reformele, să reducă risipa, să atragă fonduri europene și să modernizeze statul. Din păcate, echipa noastră nu a primit votul Parlamentului”.

Mureșan spune că oamenii îşi doresc un guvern mai bun, însă actuala majoritate parlamentară „doreşte altceva”.

„România merită un guvern mult mai bun decât ceea ce ni se propune acum. Pentru a avea un guvern mult mai bun, trebuie să câștigăm alegerile şi să formăm o majoritate pentru modernizarea României”, a precizat Siegfried Mureşan.

Guvernul Siegfried Mureșan a picat cu 182 de voturi

Pe 30 septembrie 2026, Guvernul propus de Siegfried Mureșan a picat la votul din plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Cabinetul a primit doar 182 de voturi „pentru”, din cele 233 necesare pentru învestire, în timp ce 15 parlamentari au votat „împotrivă”.

Publicațiile internaționale Politico, AFP și Reuters au subliniat dificultățile președintelui Nicușor Dan de a coagula o majoritate parlamentară, dar și riscurile economice asociate acestei instabilități. „Mureșan, în vârstă de 45 de ani, un europarlamentar apreciat, este a treia nominalizare pentru funcția de premier care eșuează din partea președintelui centrist Nicușor Dan”, a scris Reuters.