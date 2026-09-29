Când oboseala nu trece: analizele care merg dincolo de hemoleucogramă, la Synevo

Te trezești obosit chiar dacă ai dormit opt ore, te concentrezi greu și ai impresia că dispoziția îți fluctuează fără motiv? Primul reflex este să faci analizele de bază, iar de multe ori ele ies în limite normale. Asta nu înseamnă că îți imaginezi lucrurile, ci doar că răspunsul poate fi în altă parte. Tiroida și câțiva aminoacizi pe care corpul nu îi poate produce singur au un rol direct în energie, somn și stare de spirit, iar medicul poate cere investigații țintite atunci când tabloul nu se leagă. Iată ce arată trei dintre ele, pe care le poți face și la Synevo.

Tiroida, termostatul energiei tale

Tiroida produce hormonii care stabilesc ritmul în care celulele consumă energie. Principalul dintre ei este tiroxina, iar forma ei liberă, notată FT4, este partea care circulă nelegată de proteine și acționează efectiv asupra țesuturilor. Când glanda produce prea puțin, semnele se instalează lent:

oboseală și nevoie crescută de somn;

senzație de frig și piele uscată;

kilograme în plus fără schimbări în alimentație;

gândire mai lentă și dispoziție scăzută.

Un nivel de FT4 scazut se interpretează întotdeauna împreună cu TSH, hormonul prin care hipofiza îi „comandă” tiroidei să lucreze. Dacă TSH-ul este crescut, cel mai probabil tiroida însăși nu mai ține pasul, situație numită hipotiroidism. Dacă TSH-ul este scăzut sau normal, medicul caută cauza mai sus, la nivelul hipofizei. De aceea, rezultatul nu se citește izolat, ci ca parte dintr-un set de analize.

Triptofanul, de la farfurie la somn

Triptofanul este un aminoacid esențial, adică unul pe care organismul nu îl poate produce și trebuie să îl primească din alimente precum ouăle, lactatele, carnea, peștele, semințele sau leguminoasele. Din el, corpul fabrică serotonina, un mesager chimic implicat în reglarea dispoziției și a apetitului, iar mai departe melatonina, hormonul care îi semnalează creierului că e timpul pentru somn.

Dozarea de triptofan din sânge nu este o analiză de rutină și nu poate confirma singură o depresie sau o insomnie. Medicul o poate recomanda în anumite situații, de exemplu la persoanele cu diete foarte restrictive, cu afecțiuni digestive care reduc absorbția sau în investigarea unor tulburări metabolice. Rezultatul spune ceva despre aportul și metabolismul acestui aminoacid, iar legătura cu simptomele o face specialistul.

Metionina și metabolismul proteinelor

Metionina este tot un aminoacid esențial, cu o particularitate: conține sulf. Participă la construcția proteinelor și la procese prin care celulele își reglează funcționarea, iar în organism se transformă, printre altele, în homocisteină, un compus urmărit adesea în legătură cu sănătatea inimii și a vaselor de sânge.

Determinarea de metionina din plasmă se cere de obicei în contexte precise: suspiciunea unor tulburări ereditare de metabolism, evaluarea stării de nutriție sau monitorizarea unor diete speciale. Ca în cazul triptofanului, o valoare în afara intervalului de referință nu este un verdict, ci o pistă. Medicul o pune alături de istoricul tău, de celelalte analize și, uneori, de dozarea homocisteinei sau a vitaminelor din grupul B.

Rezultate pe care te poți baza

Dozările hormonale și analizele de aminoacizi cer aparatură performantă și un laborator cu rutină. Synevo România face parte din grupul internațional Medicover și, numai în 2025, a deservit peste 1,7 milioane de pacienți, cu mai mult de 23,8 milioane de teste efectuate. În laboratoarele sale funcționează sistemul cobas pro, primul de acest fel instalat în România și, deocamdată, singurul dintr-un laborator privat. Dacă îți vine greu să ajungi la un centru, poți apela la recoltarea la domiciliu, iar Synevo oferă și servicii de telemedicină.