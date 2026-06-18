O analiză detaliată a formulelor care îți mențin hainele proaspete

Îți folosești mașina de spălat de mai multe ori pe săptămână – dar știi cu adevărat ce se află în hainele tale? Mulți oameni presupun că detergenții sunt toți la fel, dar, în realitate, ingredientele – și performanța – variază semnificativ de la un produs la altul.

În spatele unei capsule aparent simple se află un univers de știință: ingrediente atent concepute pentru a îndepărta petele vizibile și invizibile, pentru a combate mirosurile și pentru a proteja țesăturile, fiind în același timp blânde cu pielea și mediul.

Branduri precum Ariel investesc zeci de ani de cercetare pentru a se asigura că fiecare ingredient își merită locul – fiind testat pentru eficiență la fiecare spălare, dar și pentru siguranță și delicatețe.

Ariel Grandios oferă o curățare excepțională 3-în-1, fiind mai mult decât o simplă soluție pentru pete. O singură capsulă Ariel Grandios înlocuiește nevoia de a folosi aditivi de pre-spălare, oferind o putere de curățare superioară chiar și pentru încărcături mari sau foarte murdare. Este soluția completă pentru o curățare impecabilă de la prima spălare, fără efort suplimentar.

Știința din spatele produselor tale de spălat

Cei mai buni detergenți combină tehnologia de ultimă generație cu formule testate în timp pentru a face rufele să arate și să miroasă proaspăt. De exemplu, Ariel are o echipă de sute de experți care selectează cu atenție fiecare ingredient pentru a asigura o curățare impecabilă și protecția hainelor.

Majoritatea detergenților conțin aceste ingrediente:

  • Surfactanții – Sunt foarte eficienți în dizolvarea murdăriei grase în apă și sunt utilizați în multe tipuri de produse de curățare. Ariel combină diferite tipuri de surfactanți pentru a combate o varietate de pete, de la alimente până la cele provenite de la piele.
  • Enzimele – Dacă ai pete dificile din proteine sau grăsimi – precum ulei, sosuri sau cremă de protecție solară – enzimele sunt cele care le elimină. Inspirate din natură, ele descompun petele chiar și în apă rece. Ariel este pionier în tehnologia enzimatică și a creat TurboBoost Enzyme Technology, prezentă și în Ariel Grandios, care oferă o eliminare excelentă a petelor încă de la prima spălare. Formula ultra-concentrată Ariel Grandios acționează precis asupra petelor și se dizolvă rapid chiar și în apă rece, eliberând puterea de curățare exact acolo unde este nevoie. 
  • Boostere de curățare – Ingrediente precum polimerii și agenții chelanți ajută la descompunerea murdăriei și susțin eficiența celorlalte ingrediente, protejând în același timp aspectul hainelor. Aceste ingrediente active sunt prezente în cantități foarte mici, dar au un impact semnificativ asupra performanței.
  • Agenți de strălucire – Ai observat că hainele devin gri sau terne în timp? Agenții de strălucire previn acest lucru, menținând culorile vii și albul intens.
  • Parfum – Majoritatea detergenților conțin parfum, dar Ariel merge mai departe, dezvoltând Odour Defence Technology, care ajută hainele să rămână proaspete mai mult timp, chiar și la spălări la rece. Ariel Grandios include tehnologia Odor Defence, special concepută pentru a combate mirosurile persistente din țesături sintetice și haine sport.

Dincolo de ambalaj: cum asigură Ariel siguranță și performanță

Unii oameni au preocupări legate de detergenții de rufe — de la sensibilitatea pielii și posibile substanțe chimice cu efect de perturbare endocrină până la impactul asupra mediului, cum ar fi poluarea apei. Toți detergenții comercializați trebuie să respecte reglementări stricte de siguranță pentru protecția consumatorilor și a mediului. Produsele Ariel sunt testate riguros și utilizează ingrediente cu decenii de cercetare în spate. 

Capsule sau detergent lichid – ce ți se potrivește?

Deși mulți oameni folosesc capsule sau detergent lichid în funcție de preferințele personale, acestea conțin echilibre ușor diferite de ingrediente și servesc scopuri diferite.

Dacă vrei confort, capsulele sunt puternice și ușor de utilizat. Ariel PODS sunt ideale pentru îndepărtarea petelor dificile într-o singură doză. Pentru rufe cu pete foarte dificile – cum ar fi echipamentele sportive ale copiilor sau hainele după vacanță – Ariel Grandios oferă o putere dublă datorită nivelurilor ridicate de enzime TurboBoost. 

Dacă faci parte dintr-o gospodărie în care petele apar zi de zi, detergentul lichid ți s-ar putea potrivi. Este excelent pentru curățarea hainelor la temperaturi mai scăzute, ceea ce înseamnă că poți spăla multe rufe într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor. Ariel are o gamă de detergenți lichizi potriviți nevoilor tale, inclusiv Touch of Lenor, dacă îți dorești acel miros super-curat, și Colour & Style pentru spălarea hainelor închise la culoare și viu colorate.

Foto: youtil

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația momentului! Ce se întâmplă astăzi pe scena politică e de neimaginat. Iar ce a anunțat acum Kelemen Hunor dă absolut totul peste cap! Liderul UDMR tocmai a dat vestea fulger
Viva.ro
Informația momentului! Ce se întâmplă astăzi pe scena politică e de neimaginat. Iar ce a anunțat acum Kelemen Hunor dă absolut totul peste cap! Liderul UDMR tocmai a dat vestea fulger
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.RO
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
Istvan Kovacs va purta echipament cu dungi de aur. De unde l-a primit și care a motivul
GSP.RO
Istvan Kovacs va purta echipament cu dungi de aur. De unde l-a primit și care a motivul
Parteneri
Imaginile momentului cu Tuncay Öztürk, alături de soția și fetița lui! Uite cât este de topit după cea mica!. Imagini rare cu fostul soț al Andreei Marin și femeia care i-a dăruit un copil
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului cu Tuncay Öztürk, alături de soția și fetița lui! Uite cât este de topit după cea mica!. Imagini rare cu fostul soț al Andreei Marin și femeia care i-a dăruit un copil
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Avantaje.ro
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Imagini rare din casa Danei Rogoz de la Viscri. Actrița transformă o veche locuință într-un colț de poveste
Tvmania.ro
Imagini rare din casa Danei Rogoz de la Viscri. Actrița transformă o veche locuință într-un colț de poveste

Eugen Tomac, premier desemnat

Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile luate în BPN al PNL împotriva puciștilor care îl susțin pe Adrian Veștea. Cum e afectată tabăra lui Ilie Bolojan
BREAKING NEWS
Politică 17:43
Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile luate în BPN al PNL împotriva puciștilor care îl susțin pe Adrian Veștea. Cum e afectată tabăra lui Ilie Bolojan
Foamea începută sub baronul local Bolojan ar continua și sub baronul local Veștea 
Opinii 17:32
Foamea începută sub baronul local Bolojan ar continua și sub baronul local Veștea 
Parteneri
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele efecte
Adevarul.ro
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele efecte
Căpitanul crescut de FCSB, anunțat azi la alt club! Revoluție în lot: transferă o echipă întreagă
Fanatik.ro
Căpitanul crescut de FCSB, anunțat azi la alt club! Revoluție în lot: transferă o echipă întreagă
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Tradiția pe care Alina Sorescu și Alexandru Ciucu o respectă la final de an școlar! Ce a făcut designerul în timp ce artista era la câțiva metri distanță
Stiri Mondene 17:46
Tradiția pe care Alina Sorescu și Alexandru Ciucu o respectă la final de an școlar! Ce a făcut designerul în timp ce artista era la câțiva metri distanță
Vedeta din România care e studentă la 44 de ani. Ce sacrificii face pentru a putea învăța: „Leg totul de viață”
Stiri Mondene 17:22
Vedeta din România care e studentă la 44 de ani. Ce sacrificii face pentru a putea învăța: „Leg totul de viață”
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Un oraş cu doar doi locuitori se vinde la preţ de casă. Noul proprietar devine primar, poştaş şi recepţioner
ObservatorNews.ro
Un oraş cu doar doi locuitori se vinde la preţ de casă. Noul proprietar devine primar, poştaş şi recepţioner
18 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știau! Mare sfântă, astăzi, milioane de românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Libertateapentrufemei.ro
18 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știau! Mare sfântă, astăzi, milioane de românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Parteneri
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
GSP.ro
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
Fiica de 23 de ani a fostului internațional vrea să dea peste cap „Insula iubirii”
GSP.ro
Fiica de 23 de ani a fostului internațional vrea să dea peste cap „Insula iubirii”
Parteneri
ȘOCANT! Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile: „Nu am nimic de ascuns&quot;
Mediafax.ro
ȘOCANT! Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile: „Nu am nimic de ascuns&quot;
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Doliu în lumea filmului. A murit un îndrăgit actor din celebrul serial „Dallas”
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. A murit un îndrăgit actor din celebrul serial „Dallas”
Mihai, un tânăr de 29 de ani din Buzău, și-a pierdut viața într-un râu din California. Crescuse la orfelinat și era stabilit de mai mulți ani în SUA
KanalD.ro
Mihai, un tânăr de 29 de ani din Buzău, și-a pierdut viața într-un râu din California. Crescuse la orfelinat și era stabilit de mai mulți ani în SUA

Politic

Încă două state s-au oferit să acorde sprijin României pentru a se apăra de drone, anunță Nicușor Dan
Politică 18:32
Încă două state s-au oferit să acorde sprijin României pentru a se apăra de drone, anunță Nicușor Dan
Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, a ieșit de la DNA: „De-acum înainte, știu că voi înainta cu o tinichea de coadă”
BREAKING NEWS
Politică 17:51
Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, a ieșit de la DNA: „De-acum înainte, știu că voi înainta cu o tinichea de coadă”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Thomas Neubert a identificat marea problemă a FCSB-ului din sezonul trecut: „Pentru mine este foarte clar!”. Propunere revoluţionară
Fanatik.ro
Thomas Neubert a identificat marea problemă a FCSB-ului din sezonul trecut: „Pentru mine este foarte clar!”. Propunere revoluţionară
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!
Spotmedia.ro
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!