Ce trebuie să știi despre ceasurile de bărbați înainte să le cumperi. Cum le poți asorta la orice ținută

Un ceas bărbătesc reprezintă mai mult decât un simplu accesoriu care indică timpul. Este un element central al stilului personal, dar și o piesă de inginerie fină. Pe platforma Fashion Days, oferta de ceasuri pentru bărbați acoperă un spectru larg de preferințe, de la modele casual și inteligente (smartwatch) până la piese elegante din orologeria clasică.

Alegerea modelului potrivit necesită înțelegerea detaliilor tehnice: de la tipul de mecanism și rezistența la apă, până la durabilitatea materialelor folosite. Iată toate informațiile necesare pentru a face o investiție corectă și durabilă!

Clasificarea ceasurilor de bărbați: Ce mecanisme se ascund sub cadran

Inima oricărui ceas este mecanismul sau calibrul său. Pe Fashion Days poți filtra modelele în funcție de tehnologia internă pe care o preferi:

Ceasuri Bărbătești Quartz (Pe Baterie)

Mecanismul Quartz este cel mai popular datorită preciziei sale impecabile și întreținerii minime.

O baterie trimite curent electric printr-un cristal mic de cuarț, generând impulsuri constante la frecvența de 32.768 Hz.Are o precizie extrem de mare (abatere de doar câteva secunde pe lună), rezistență crescută la șocuri mecanice și prețuri accesibile. Astfel de ceasuri sunt perfecte pentru purtarea zilnică, activități sportive și ținute casual.

Ceasuri automatice și mecanice

Reprezintă alegerea clasică a pasionaților de orologerie tradițională.Un ceas mecanic funcționează prin armarea manuală a unui arc spiralat. Modelul automatic adaugă un rotor intern care tensionează arcul automat prin mișcările naturale ale încheieturii tale. Nu necesită baterie, au o durată de viață nedefinită și oferă acea mișcare lină, fluidă a secundarul. Un astfel de ceas este ideal pentru evenimente formale, întâlniri de afaceri și ținute elegante.

Smartwatch-uri și ceasuri hibrid

Combină aspectul tradițional sau panoul digital cu tehnologia modernă. Se conectează prin Bluetooth la smartphone și folosesc senzori avansați (senzor optic de ritm cardiac, pedometru, GPS). Principalul avantaj este acela că monitorizează parametrii de sănătate, activitățile sportive și afișează notificările din telefon în timp real.

Din ce materiale sunt confecționate ceasurile de bărbați

Alegerea materialelor influențează direct greutatea, confortul și rezistența la uzură în timp.

Materialul carcasei

Oțel Inoxidabil (316L): Standardul din industrie. Este hipoalergenic, extrem de rezistent la coroziune, oxidare și uzură zilnică, oferind un nivel ridicat de durabilitate.

Titan: Oferă o rezistență foarte, fiind cu 40% mai ușor decât oțelul. Este hipoalergenic și reprezintă alegerea ideală pentru pielea sensibilă sau unele ceasuri de bărbați masive sport.

Rășină / Polimeri: Materiale folosite în special la ceasurile sport (cum ar fi gama Casio G-Shock) pentru flexibilitate și o absorbție maximă a șocurilor.

Tipul de geam (Sticlă)

Sticlă Minerală: Este tratată termic pentru o rezistență bună la impact și o durabilitate medie spre ridicată împotriva zgârieturilor de zi cu zi.

Sticlă de safir: Oferă o rezistență maximă la zgârieturi (înregistrează nota 9 pe scara Mohs, fiind depășită doar de diamant) și reprezintă cel mai rezistent material utilizat în orologeria premium.

Cât de importantă este rezistența la apă în alegerea unui ceas de bărbați

Eticheta de rezistență la apă de pe capacul din spate al ceasului este adesea greșit înțeleasă. Măsurătorile în metri sau ATM (atmosfere) se referă la presiunea statică de testare, nu la adâncimea reală de scufundare.

Un ceas evaluat la 3 ATM / 30m oferă o protecție minimă, fiind potrivit doar pentru stropiri accidentale (cum ar fi spălatul pe mâini sau ploaia ușoară), fără scufundare în apă. La nivelul de 5 ATM / 50m, ceasul beneficiază de o protecție medie, fiind rezistent la duș, ploaie torențială sau utilizare scurtă la suprafața apei.

Pentru activități acvatice mai intense, un ceas de 10 ATM / 100m oferă o protecție ridicată, optimă pentru înot, snorkeling și sporturi acvatice de suprafață. În cele din urmă, ceasurile de tip Diver's Watch clasificate la 20 ATM / 200m+ asigură o protecție extremă pentru scufundări profesionale (diving).

Cum asortezi ceasul la ținuta aleasă

Pentru a obține un aspect impecabil, urmează aceste trei reguli simple de stil:

Ținute Formale / Costum (Dress Watch): Alege un ceas subțire, cu cadran curat (alb, argintiu sau negru) și cureaua din piele naturală. Culoarea pielii de la ceas trebuie să se potrivească cu cea a pantofilor și a curelei de la pantaloni.

Ținute Smart-Casual & Office: Ceasurile din oțel inoxidabil cu brățară metalică sau cronografele (modelele cu cadrane mici suplimentare) adaugă o notă masculină și versatilă.

Ținute Casual & Sport: Smartwatch-urile sau ceasurile din rășină/silicon de dimensiuni mai mari sunt alegerea potrivită pentru weekend, sală sau activități în aer liber.