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Cum afli dacă pacienții aduși de Meta Ads ajung efectiv pe scaunul clinicii stomatologice, nu doar în formularul de contact?

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Foto credit: Peakmed
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Afli cu certitudine doar dacă fiecare cerere venită din Meta Ads primește la recepție o etichetă de sursă și un statut care se actualizează până la prezentarea în cabinet.

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Formularul de contact este doar primul punct al unui drum cu patru sau cinci opriri: contactul reușit, programarea fixată, prezentarea la consultație și acceptarea planului de tratament. Fără un sistem care urmărește lead-ul pe tot acest traseu, raportul campaniei arată cereri, nu pacienți.

Pentru un owner de clinică stomatologică, scena este familiară. Agenția trimite la finalul lunii un raport cu zeci de „lead-uri” la un cost pe lead care pare rezonabil, iar recepția, întrebată câți dintre acești oameni au ajuns efectiv pe scaun, ridică din umeri. Cele două lumi, cea a platformei de reclame și cea a agendei din cabinet, nu comunică între ele.

Această ruptură este cea mai frecventă cauză pentru care bugetul de promovare cabinet stomatologic pare că „nu funcționează”. De cele mai multe ori, problema nu este reclama, ci faptul că nimeni nu măsoară ce se întâmplă după clic.

De ce un formular completat nu este un pacient nou

Meta Ads optimizează pentru evenimentul pe care i-l ceri. Dacă obiectivul campaniei este „lead”, algoritmul livrează reclama către oamenii cu probabilitatea cea mai mare de a completa un formular, nu neapărat celor care se vor prezenta la consult. Formularele instant din Facebook și Instagram sunt precompletate cu numele și telefonul utilizatorului, așa că un clic din curiozitate devine un lead în raport.

De aici apar patru filtre succesive: recepția reușește să contacteze persoana, persoana acceptă o programare, se prezintă fizic la consultație și acceptă un plan de tratament, chiar și unul minim. Un lead care cade la oricare dintre aceste filtre a costat la fel de mult ca unul care a devenit pacient.

Dacă clinica urmărește doar numărul de formulare, nu poate spune dacă are o problemă de targetare, de mesaj, de viteză de răspuns la telefon sau de prezentare la programări. Sunt patru probleme diferite, cu soluții diferite, iar raportul standard al platformei le ascunde sub același număr.

Cum se reconstruiește drumul de la reclamă la scaunul stomatologic

Primul element este eticheta de sursă. Fiecare cerere venită din Meta Ads trebuie să ajungă în același loc (un CRM, o foaie de calcul disciplinată sau modulul de lead-uri al softului de cabinet) cu un câmp completat automat: „Meta Ads, campania X, reclama Y”. Tehnic, acest lucru se face prin parametrii UTM, fragmente de text adăugate la link care spun de unde a venit vizitatorul, sau prin integrarea directă a formularelor instant cu CRM-ul.

Al doilea element este statutul. Recepția actualizează, pentru fiecare lead, o singură rubrică: contactat, programat, prezentat, tratament acceptat, pierdut. Tocmai această disciplină zilnică lipsește în cele mai multe cabinete.

Al treilea element este telefonul. O parte dintre pacienții care văd reclama nu completează formularul, ci sună direct. Un număr dedicat campaniei, afișat doar în reclamele Meta, permite atribuirea apelurilor la sursa corectă. Fără el, acești pacienți sunt înregistrați ca „recomandare” sau „a găsit pe internet” și campania pare mai slabă decât este în realitate.

Al patrulea element este bucla înapoi către platformă. Meta permite trimiterea evenimentelor offline, adică a informației „acest lead s-a prezentat la consult”. Odată ce campania primește acest semnal, algoritmul învață să caute oameni asemănători celor care au ajuns pe scaun, nu celor care doar au completat un formular.

Cifrele care contează în promovarea unui cabinet stomatologic

Costul pe lead este cifra pe care o vezi în platformă și cea mai puțin relevantă pentru business. Cifra care contează este costul pe pacient prezentat: bugetul lunar împărțit la numărul de persoane care au ajuns fizic la consultație. La nivelul următor se află CAC, costul de achiziție al unui client, care împarte același buget la numărul de pacienți care au acceptat un tratament.

Un CAC are sens doar raportat la LTV, valoarea pe durata de viață a pacientului: suma plătită în clinică de la prima programare până la ultima, incluzând controale, igienizări și tratamente ulterioare. În stomatologie, LTV-ul este de regulă mult mai mare decât valoarea primei vizite, pentru că pacientul mulțumit revine ani la rând. De aceea o campanie poate părea scumpă la nivel de consult inițial și profitabilă la nivel de pacient.

ROI, randamentul investiției, se calculează abia când aceste două cifre sunt cunoscute. O agenție care raportează ROI fără acces la datele din agenda clinicii estimează, nu măsoară.

Unde se pierd, de fapt, pacienții după clic

Din lucrul cu clinici stomatologice din întreaga țară, echipa Peak Med observă că cea mai mare pierdere nu are loc în reclamă, ci în primele ore după completarea formularului. Un lead sunat în primele ore și unul sunat după trei zile nu au aceleași șanse de a deveni pacient.

Adrian Fasole, cofondator și responsabil de strategie în agenție, explică mecanismul: „Când analizăm o campanie care pare că nu produce, primul lucru pe care îl cerem nu este contul de reclame, ci registrul de la recepție. În foarte multe cazuri, reclama aduce oameni potriviți, dar nimeni nu îi sună la timp sau nu îi sună de două ori. De aceea, în sistemul nostru PatientFlow OS, amplificarea prin reclame este ultimul dintre cei cinci piloni, nu primul.”

Al doilea punct de pierdere este neprezentarea. Pacienții veniți din reclame au un angajament mai slab decât cei recomandați de un prieten, așa că mesajele de confirmare cu o zi înainte și reprogramarea rapidă a celor care nu au venit fac diferența între o campanie care se susține și una care consumă buget. Aceste automatizări țin de infrastructura de conversie a clinicii, nu de platforma de reclame.

Al treilea punct este ce găsește pacientul când verifică clinica înainte să confirme. Aproape întotdeauna, persoana care a dat clic va căuta numele cabinetului pe Google. Dacă găsește un profil incomplet sau recenzii neîngrijite, formularul completat rămâne un formular. Reputația online și prezența locală sunt condițiile în care reclama poate produce pacienți reali.

Candidatul ideal: pentru ce tipuri de clinici are sens acest sistem de măsurare

  • Clinica care rulează deja reclame de câteva luni și primește rapoarte cu lead-uri, dar nu poate spune câți dintre aceștia sunt acum în fișierul de pacienți. Primul pas nu este mai mult buget, ci reconstruirea traseului lead-ului din ultimele 90 de zile.
  • Clinica cu servicii de valoare mare, implantologie sau estetică dentară, unde un singur pacient acceptat acoperă bugetul lunar de reclame.
  • Clinica nou deschisă care intră pe piață cu reclame înainte să aibă o bază de pacienți recomandați. Măsurarea de la început îi arată rapid ce mesaje aduc oameni care se prezintă, nu doar oameni care completează.
  • Clinica cu recepție aglomerată, unde telefoanele pierdute și mesajele fără răspuns sunt o realitate zilnică. Urmărirea lead-urilor scoate la lumină o problemă operațională pe care nicio campanie nu o poate compensa.

Sistemul are mai puțin sens pentru un cabinet cu un singur medic, cu agenda plină pe săptămâni, care nu dorește să crească. În acest caz, bugetul este mai bine direcționat către reactivarea pacienților existenți decât către achiziție de pacienți noi.

Ce să ceri agenției înainte să semnezi

Întrebarea esențială este simplă: „Cum vom ști, la finalul primei luni, câți dintre acești lead-uri au stat pe scaun?”. Un răspuns bun descrie un proces concret: cine completează statutul, în ce instrument, cum se conectează formularul cu recepția și cum se trimit evenimentele offline înapoi către Meta.

A doua întrebare privește conformitatea. Reglementările CMSR pentru publicitatea medicilor stomatologi limitează ce poate promite o reclamă: fără promisiuni privind rezultatul, fără superlative, fără prețuri promoționale agresive. O reclamă care le încalcă poate aduce lead-uri ieftine pe termen scurt și probleme reale pe termen lung. Peak Med construiește tot conținutul campaniilor în limitele acestor reglementări.

A treia întrebare: cine deține datele. Contul de reclame, CRM-ul și istoricul lead-urilor trebuie să rămână ale clinicii, indiferent cine le administrează. O clinică care schimbă agenția și pierde istoricul de conversie pornește de la zero.

Întrebări frecvente despre măsurarea pacienților din Meta Ads

Pot măsura acest lucru fără CRM?

Da, la început. O foaie de calcul cu coloanele dată, nume, sursă, statut și observații este suficientă pentru un cabinet mic, cu condiția să fie completată zilnic de o singură persoană responsabilă. CRM-ul devine necesar când volumul depășește câteva zeci de cereri pe lună.

Cât durează până când datele devin relevante?

Un ciclu complet, de la primul clic la acceptarea planului de tratament, poate dura săptămâni în cazul tratamentelor complexe. De regulă sunt necesare două sau trei luni de urmărire consecventă pentru concluzii utile despre o campanie.

Ce fac cu lead-urile care nu au răspuns la telefon?

Nu le șterge. O secvență de reapelare la intervale de câteva zile și un mesaj scris pot recupera o parte dintre ei, iar cei care rămân nereactivi intră într-o listă de reactivare ulterioară.

Următorul pas

Înainte să crești sau să reduci bugetul de reclame, răspunde la o singură întrebare: dintre lead-urile ultimelor trei luni, câți sunt astăzi pacienți în fișierul clinicii? Dacă răspunsul nu este disponibil în câteva minute, problema nu este campania, ci lipsa sistemului de măsurare din spatele ei.

Pentru clinicile care vor o imagine clară asupra traseului de la reclamă la consultație, echipa Peak Med oferă o analiză inițială a prezenței online și a fluxului de pacienți, fără angajament. Discuția pornește de la datele reale ale clinicii și se încheie cu o listă concretă de puncte în care se pierd pacienți și cu ordinea în care merită rezolvate.

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