Cum alegi o firmă de încredere pentru instalarea panourilor fotovoltaice

Alegerea firmei care instalează panourile fotovoltaice influențează felul în care va fi proiectat, executat și întreținut sistemul. Proprietarul are nevoie de echipamente potrivite, de o lucrare realizată în siguranță și de un responsabil la care poate apela după instalare. Aceste lucruri se clarifică înainte de semnarea contractului. Documentele, experiența demonstrabilă și răspunsurile primite în etapa de evaluare sunt repere utile pentru alegerea executantului.

O discuție bine pregătită te ajută să afli ce își asumă firma și ce trebuie stabilit pentru proprietatea ta. Iată verificările care merită făcute înainte de a începe proiectul.

Verifică firma și documentele pentru lucrările contractate

Începe cu identitatea societății: denumirea, CUI-ul, datele de contact și firma care va apărea în contract. Clarifică cine proiectează instalația, cine execută lucrarea și dacă sunt implicate alte societăți.

Pentru partea de instalații electrice, cere documentele ANRE corespunzătoare activităților asumate. Atestatul unui operator economic și autorizarea unui electrician sunt documente distincte, cu competențe care trebuie să corespundă lucrării.

Verifică titularul, tipul documentului și situația lui actuală în evidențele ANRE. O siglă afișată pe site trebuie susținută de informații verificabile.

Dacă firma lucrează cu subcontractanți, întreabă ce activități le revin și cine răspunde contractual față de tine. Important este ca responsabilitățile să fie clare pentru toate etapele proiectului.

Cere exemple de lucrări și referințe relevante

Fotografiile unor panouri pe acoperiș sunt un început. Cere și informații despre configurația instalată, tipul proprietății și dificultățile rezolvate în timpul lucrării.

Sunt utile exemplele apropiate de proiectul tău: un acoperiș cu învelitoare similară, un racord electric de același tip sau o instalație care include stocare. Cere explicații despre contribuția concretă a firmei la acele proiecte.

Recenziile pot completa evaluarea. Urmărește comentariile despre comunicare, respectarea etapelor și intervențiile de după montaj. Dacă sunt disponibile referințe de la beneficiari, acestea trebuie oferite cu acordul lor.

Experiența se vede și în felul în care instalatorul explică o problemă întâlnită și soluția aleasă. Aceste detalii spun mai mult despre modul de lucru decât o listă de promisiuni.

Urmărește cum este evaluată proprietatea

Recomandarea unui sistem trebuie să pornească de la datele locuinței. Consumul, programul de utilizare a aparatelor, racordul electric și condițiile acoperișului influențează configurația.

Înaintea soluției finale, trebuie clarificate orientarea și umbrirea suprafețelor disponibile, starea acoperișului și caracteristicile instalației electrice. Fotografiile și facturile pot ajuta discuția inițială, iar verificările la proprietate se stabilesc în funcție de proiect.

Întreabă pe ce se bazează recomandarea și ce ipoteze sunt folosite pentru estimarea producției. Dacă ai în vedere stocarea sau alimentarea unor circuite la întreruperea rețelei, aceste obiective trebuie discutate explicit.

Un răspuns bine argumentat leagă fiecare alegere de cerințele casei. Proprietarul trebuie să înțeleagă ce poate face sistemul și în ce condiții.

Cere o ofertă cu echipamente și responsabilități clare

Oferta trebuie să identifice echipamentele prin producător, model și caracteristici relevante. Formulări generale precum „panouri premium” sau „invertor performant” oferă prea puține informații pentru verificarea soluției.

De exemplu, Free Energy Team prezintă în gama sa de kituri fotovoltaice configurații monofazate de 6 și 8 kW și trifazate de 10 și 12 kW. Pachetele includ panouri, invertor hibrid și baterie, iar componentele și lucrările suplimentare se stabilesc separat.

Pentru orice ofertă, cere în scris:

echipamentele incluse și condițiile unei eventuale înlocuiri de model;

structura de prindere, cablurile și protecțiile prevăzute;

lucrările de montaj și punere în funcțiune;

documentele livrate și responsabilitatea pentru dosarul de prosumator, dacă acest serviciu este contractat;

etapele, termenele și condițiile de plată;

excluderile și procedura pentru aprobarea lucrărilor suplimentare.

Aceste precizări te ajută să urmărești executarea contractului. O schimbare intervenită pe parcurs trebuie explicată și acceptată înainte de realizarea lucrării suplimentare.

Clarifică garanțiile și suportul de după instalare

Garanțiile echipamentelor și garanția pentru manoperă trebuie descrise separat. Cere durata, condițiile, documentele necesare și persoana sau societatea căreia îi vei semnala o problemă.

Pentru panouri, verifică și diferența dintre garanția produsului și cea de performanță. Pentru invertor și baterie, urmărește condițiile aplicabile modelului ales.

La fel de important este traseul unei sesizări: cine o primește, cum se face evaluarea și în ce condiții are loc intervenția. Orice serviciu de monitorizare sau mentenanță trebuie descris în ofertă.

Free Energy Team menționează pe pagina serviciilor o garanție contractuală de 24 de luni pentru manoperă. Ca în cazul oricărui executant, condițiile aplicabile proiectului trebuie să se regăsească în documentele semnate.

Alege pe baza informațiilor pe care le poți verifica

Pentru proprietarii din București și Ilfov, Free Energy Team prezintă servicii de sisteme fotovoltaice cu montaj, inclusiv consultanță pentru alegerea echipamentelor și suport pentru documentația de prosumator.

Discuția cu un instalator merită începută cu datele proprietății și cu obiectivele proiectului. Cere documente, exemple relevante și explicații pentru configurația propusă.

Alegerea unei firme de încredere se sprijină pe aceste verificări: cine execută, ce livrează, cum justifică soluția și ce responsabilități își asumă după instalare. Răspunsurile clare și consemnate în contract îți oferă o bază concretă pentru decizie.