De la mutări improvizate la servicii la cheie în mutări. Cum s-a schimbat piaţa în ultimii ani?

Până acum câţiva ani mutarea unei locuinţe în Bucureşti sau în alte oraşe din ţară era un adevărat eveniment comunitar. Însemna zile sau chiar săptămâni de căutat cutii de carton pe la magazinele din colţ, dube împrumutate de la cunoştinţe cu o mulţime de prieteni, rude sau vecini chemaţi în weekend pentru efort fizic, recompensaţi la final cu o bere. Acest lucru venea însă la pachet de obicei cu riscuri - pereţi zgâriaţi, canapele pătate, dureri de spate, mobilă din PAL distrusă pentru că se căra întreagă pe scările înguste ale blocurilor, datorii morale la prieteni.

Dar, în ultimii ani, pe fondul dinamicii pieţei imobiliare şi a schimbării stilului de viaţă, mutările improvizate s-au rărit tot mai mult şi au fost înlocuite de servicii complete oferite de firme profesioniste. Despre evoluţia acestui domeniu şi modul în care bucureştenii, dar şi ceilalţi români au învăţat să-şi protejeze bunurile, pacea minţii şi investiţiile în procesul de mutare am discutat cu reprezentanţii echipei Valentin Mutări Bucureşti.

Creat din dorința de a aduce rigoare, punctualitate și respect pe o piață adesea haotică, Valentin Mutări a construit o relație de încredere cu clienții săi.

Experiența acumulată de echipă se reflectă în cifre care vorbesc de la sine despre nivelul de încredere câștigat în timp:

+4.000 de relocări rezidențiale și comerciale finalizate cu succes în București și Ilfov.

+1.300 de mutări naționale pe distanțe lungi, cu mașini dedicate și livrare directă de la o adresă la alta, fără depozitări intermediare sau riscuri.

+25.000 de piese de mobilier manipulate cu grijă (de la dressinguri masive și bucătării modulare dezasamblate și reasamblate pe poziție, până la frigidere Side-by-Side și obiecte fragile).

Cere oferta pentru mutarea mobilierului sau a bagajelor de la firma Valentin Mutări SRL: www.transport-marfa-mobila.ro/firma-mutari-bucuresti

„Oamenii au înțeles că o mutare improvizată costă adesea dublu”

Cum arăta piața mutărilor din Capitală când ați început și ce s-a schimbat în ultimii ani, pentru că voi sunteţi de mulţi ani în domeniu şi aţi simţit cel mai bine această transformare?

Valentin: Diferenţa este de la cer la pământ. În trecut ideea de mutare însemna improvizaţie şi făcut totul după ureche, de multe ori pe ultima sută de metri. Românii căutau transportatori ocazionali pe site-uri de anunţuri sau apelau de cele mai multe ori la rude şi amici.

Problema era că aproape de fiecare dată se lăsa cu piese de mobilier deteriorate, uşi rupte la balamale şi pereţi loviţi, asta şi pentru că în multe case era acea mobilă veche, solidă, foarte greoaie, iar cei care făceau mutarea rareori dezmembrau aceste obiecte.

Dar, azi timpul şi liniştea oamenilor au devenit priorităţi. De asemenea, sunt mai multe mutări ca în trecut. Unii oameni se mută cu serviciul şi de 2 sau de 3 ori pe an sau îşi mută lucruri dintr-o locuinţă în alta, la țară sau în alt oraş. Dinamica pieţei i-a determinat pe mulţi clienţi să caute echipe profesioniste care vin cu scule, folii cu bule, chingi şi tot ce e nevoie pentru o mutare de la A la Z. Cumva piaţa a cerut aceste servicii premium de mutări, ca în afară, iar noi am simţit să acoperim această nevoie.

De ce au renunțat bucureștenii la mutările improvizate?

Valentin: Din 3 motive principale: timpul, siguranţa bunurilor şi transparenţa costurilor. Oamenii au înţeles că o mutare improvizată costţ adesea mai mult la final - piesele de mobilier deteriorate trebuie înlocuite, iar timpul pierdut pe drumuri dus-întors cu maşini neîncăpătoare înseamnă stres. Azi, dai un telefon şi o echipă vine direct la uşa ta pregătită cu tot ce e nevoie pentru o mutare rapidă, fără ca tu să mişti un deget.

De asemenea, piaţa s-a maturizat. Dacă în trecut mulţi transportatori ocazionali modificau tarifele după mutarea propriu-zisă (uneori preţul chiar se dubla pe motiv că a durat mult, nu a fost lift în locaţie etc), azi companiile serioase lucrează pe bază de cotaţii, calculate în avans.

De exemplu, noi cerem poze pe WhatsApp înainte şi toate detaliile de care avem nevoie, iar apoi comunicăm un preţ care rămâne fix în 98% din cazuri (în restul cazurilor, proprietarul a omis anumite detalii sau nu a trimis fotografiile corect).

Ce înseamnă "servicii la cheie" în domeniul mutărilor?

Acest concept a fost preluat din domeniul construcțiilor și imobiliarelor şi are aceeaşi filosofie la bază - clientul preda responsabilitatea completă a procesului de mutare şi primeşte noul spaţiu gata de locuit, fără efort fizic sau stres.

- Evaluare şi planificare iniţială. Se stabileşte exact volumul de saci, bagaje, obiecte care trebuie mutate, se identifică obiectele sensibile, se trimit poze pe WhatsApp pentru conturarea unei oferte de preţ personalizată.

- Punerea la dispoziţie a materialelor necesare pentru protecţie la transport. Dacă clientul doreşte, firma de mutări poate aduce la locaţie cutii rezistente, ambalaje cu bule de aer, folii stretch etc.

- Demontare şi ambalare. Clientul poate solicita dezmembrarea pieselor mari de mobilier (paturi, bucătării modulare, dressinguri) şi împachetarea corespunzătoare a electrocasnicelor sau a obiectelor fragile. Firma de mutări oferă chiar şi cutii speciale de haine, unde se pot pune direct umeraşele cu cămăşi, rochii, sacouri şi alte haine.

- Manipulare şi transport. Coborârea pe scări sau cu liftul cu chingi speciale, încărcare în autospeciale şi ancorarea lor pe durata traseului dacă este necesar.

- Descărcare, remontare şi aşezare pe poziţie. La noua adresă, echipa de mutări poate asambla mobilia pe loc şi o poate poziţiona exact după indicaţiile proprietarului.

Despre Valentin Mutări SRL

SC Valentin Mutări SRL este o companie de servicii de mutări în Bucureşti şi în toată ţara. Fondată din dorinţa de a elimina stresul aferent mutărilor, brandul oferă soluţii complete la cheie pentru persoane fizice şi pentru firme. Compania acoperă toate sectoarele din Capitală, județul Ilfov și efectuează curse naționale pe tot teritoriul României.

Date de contact direct pentru consultanță mutări și cotație rapidă:

· Site oficial: www.transport-marfa-mobila.ro/firma-mutari-bucuresti

· Email: office@transportmarfamobila.ro