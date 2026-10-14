Pe drumul dintre Buzău și Brașov, o pauză de prânz poate deveni unul dintre momentele plăcute ale călătoriei. La Green Garden, în Păltineni, apropierea pădurii și un meniu care păstrează gusturile locului sunt motive să treceți restaurantul pe traseu.

Înainte de plecare, ne gândim de obicei la destinație. Opririle le hotărâm mai târziu, când apare foamea și începe discuția despre unde am putea mânca. Dacă mergeți pe DN10, dinspre Buzău spre Nehoiu și mai departe spre Brașov, Green Garden poate fi una dintre alegerile făcute din timp. Același reper vă este la îndemână și la întoarcere.

Green Garden a pornit de la ideea lui Robert, originar din Nehoiu, după ce a descoperit un colț de natură în Păltineni. În această așezare de pe Râul Buzău, la poalele Subcarpaților de Curbură, și-a imaginat un local pentru întâlniri între prieteni și reuniuni de familie. Apropierea pădurii a inspirat amenajarea cu lemn, iar preparatele tradiționale au stat la baza meniului.

Foto: Green Garden Păltineni

Gusturile locului se citesc în meniu

Câteva denumiri merită urmărite: tochitură locală, platou nehoian, cârnați de Pleșcoi. Sunt reperele care leagă meniul de zona în care vă aflați. Tochitura alătură carnea de porc și cârnații cu ou, brânză și mămăliguță; carnea la garniță vine cu murături. Pentru un început clasic, există ciorbe de văcuță, de burtă, de perișoare sau de legume.

Oferta continuă cu șnițele, păstrăv la grătar cu mămăliguță și mujdei, paste și burgeri. Insanity Burger, de exemplu, reunește carnea Black Angus cu bacon, cheddar, castraveți murați și ceapă crocantă. Sunt disponibile și platouri pentru două sau patru persoane, o alegere practică atunci când vreți să împărțiți mai multe preparate.

Varietatea aceasta are un avantaj ușor de recunoscut când călătoriți împreună: dorințele rareori coincid. Cineva ar alege o ciorbă, altcineva un burger, iar discuția despre ce comandă fiecare poate dura aproape cât alegerea restaurantului. Aici aveți suficient spațiu de negociere în paginile meniului.

Foto: Green Garden Păltineni

Desertul și încă puțin timp pe terasă

La desert, papanașul este prezentat drept specialitatea casei și poate fi comandat cu dulceață sau cremă de ciocolată. Lista include și cremă de zahăr ars, clătite, lava cake cu înghețată și cheesecake San Sebastian. Alegerea depinde de cât loc a mai rămas și de cât de convingător sună ideea de a împărți un desert.

Terasa păstrează pădurea în apropierea privirii, iar în interior lemnul, ferestrele ample și detaliile vegetale continuă legătura cu exteriorul. Toamna, peisajul din jur adaugă nuanțe aurii și ruginii unei opriri pe Valea Buzăului. Este un cadru potrivit pentru o conversație care poate continua și după ce farfuriile au fost strânse.

Un reper de păstrat pentru următorul drum

Green Garden se află pe DN10, în Păltineni, pe Calea Ardealului nr. 153A. Fie că veniți dinspre Buzău spre Nehoiu, fie că vă întoarceți dinspre Brașov pe acest traseu, îl puteți include în planul zilei. O călătorie capătă și astfel de repere: un restaurant pe care îl țineți minte și o oprire pentru care, data viitoare, lăsați timp.