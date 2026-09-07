Susține Susține

IVECO DAILY 4x4. Cum a câștigat un loc aparte în piața autoutilitarelor?

Publicitate
Comentează
Arhiva foto
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Piața vehiculelor comerciale a devenit, în ultimele decenii, mult mai fragmentată decât sugerează imaginea clasică a unei autoutilitare destinate exclusiv transportului de marfă. Operatorii din agricultură, energie, construcții, silvicultură sau servicii de urgență au nevoie tot mai frecvent de vehicule capabile să transporte oameni, echipamente și suprastructuri în locuri în care asfaltul se termină. În această zonă de intersecție dintre vehiculul comercial și mașina de teren și-a construit o identitate distinctă IVECO DAILY 4x4, o soluție concepută pentru operațiuni în care simpla capacitate de încărcare nu este suficientă.

Cuprins:

Importanța acestei nișe nu rezultă neapărat din volume comparabile cu cele ale autoutilitarelor convenționale. Valoarea ei este dată mai degrabă de caracterul dificil de substituit al vehiculelor. Pentru o companie de mentenanță care trebuie să ajungă la o instalație aflată pe un drum forestier, pentru un operator de utilități sau pentru o echipă de intervenție, diferența dintre tracțiune spate și tracțiune integrală poate deveni o problemă operațională, nu una de preferință.

De la autoutilitară convențională la vehicul comercial pentru teren dificil

IVECO DAILY 4x4 poate fi privit, în esență, drept varianta cu tracțiune integrală a familiei DAILY, dar această definiție surprinde numai parțial poziționarea modelului. Particularitatea sa vine din combinarea caracteristicilor unei autoutilitare construite pentru sarcini comerciale cu elemente asociate vehiculelor off-road: șasiu robust, gardă la sol ridicată, reductor și soluții de blocare a diferențialului pentru situațiile în care aderența devine limitată.

Această combinație este relativ rar întâlnită în piață. SUV-urile sau pick-up-urile cu tracțiune integrală pot oferi performanțe bune pe teren dificil, dar sunt limitate atunci când operațiunea presupune tonaj mai mare, echipamente montate sau o suprastructură specializată. Camioanele 4x4 oferă, la rândul lor, capacități superioare, dar pot deveni disproporționate pentru intervenții sau misiuni de dimensiuni mai reduse. DAILY ocupă tocmai spațiul dintre aceste două categorii.

Apariția unei astfel de soluții poate fi explicată prin evoluția cerințelor unor industrii în care vehiculul nu este doar un mijloc de transport, ci parte integrantă a operațiunii. O autoutilitară 4x2 poate funcționa fără dificultăți pe șosea și în mediul urban, însă limitările devin evidente pe noroi, zăpadă, pante, drumuri forestiere sau suprafețe neamenajate. De aici s-a format cererea pentru autoutilitare 4x4 care să păstreze funcționalitatea comercială, dar să poată opera dincolo de infrastructura rutieră obișnuită.

O nișă creată de nevoi operaționale, nu de tendințe

Spre deosebire de alte segmente auto, unde tracțiunea integrală poate avea inclusiv o componentă de imagine, în zona vehiculelor comerciale rațiunea este aproape întotdeauna funcțională. Utilitățile publice, silvicultura, agricultura, construcțiile și serviciile de urgență au creat o cerere constantă pentru vehicule care pot continua să lucreze atunci când condițiile de teren se deteriorează.

În acest context, configurațiile de IVECO DAILY 4x4 răspund unei categorii foarte precise de operațiuni, în care capacitatea utilitară trebuie păstrată chiar și în condiții dificile de acces. În România, DTServices reprezintă un punct de acces către gama IVECO și către configurarea unor vehicule comerciale adaptate aplicațiilor pentru care alegerea șasiului, a cabinei sau a suprastructurii poate avea o importanță comparabilă cu alegerea motorizării.

Rolul distribuitorului devine relevant tocmai pentru că un vehicul specializat este rareori cumpărat într-o configurație generică. În cazul unei autoutilitare utilizate pentru intervenții tehnice, de exemplu, necesitățile pot include echipamente montate, spații pentru scule, sisteme auxiliare sau o suprastructură construită pentru o anumită activitate. În alte situații poate fi necesară o dublă cabină pentru transportul echipei sau un șasiu cabină care să permită instalarea unei construcții speciale.

Această flexibilitate explică o parte importantă din poziția modelului. Furgonul convențional este doar una dintre posibilități. Platforma poate constitui baza pentru vehicule cu destinații foarte diferite, ceea ce transformă discuția despre IVECO DAILY tracțiune integrală dintr-una strict automobilistică într-una legată de ingineria operațională a unei flote.

Ce îl diferențiază de un DAILY 4x2 și de alte soluții 4x4

Diferența fundamentală față de un vehicul cu tracțiune spate apare în modul în care puterea poate fi transmisă către punți atunci când suprafața nu mai oferă aderență uniformă. Sistemul de tracțiune integrală, împreună cu reductorul și posibilitatea de blocare a diferențialului sau a punții în anumite situații, permite vehiculului să gestioneze condiții pe care o autoutilitară convențională nu a fost proiectată să le abordeze în mod constant.

Garda la sol mai mare, precum și unghiurile de atac și de rampă adaptate exploatării în afara șoselei contribuie la același obiectiv. Nu este vorba doar despre posibilitatea de a traversa un drum cu noroi, ci despre reducerea riscului ca vehiculul să devină inutilizabil exact în zona în care trebuie să desfășoare o operațiune.

În același timp, DAILY își păstrează arhitectura de vehicul comercial. Șasiul rămâne relevant pentru încărcături, tonaj și montarea suprastructurilor, iar configurațiile de cabină, dublă cabină, șasiu cabină sau furgon permit adaptarea la activități foarte diferite. De aceea, vehiculele utilitare 4x4 din această categorie nu concurează în mod direct nici cu toate SUV-urile, nici cu toate camioanele de teren.

Poziționarea este intermediară. Pentru o operațiune în care un pick-up nu poate transporta suficient echipament, dar un camion greu ar fi prea mare sau prea costisitor de exploatat raportat la misiune, un vehicul precum IVECO DAILY pentru teren dificil poate ocupa un spațiu practic greu de acoperit prin alternative convenționale.

De la rețele electrice la șantiere și exploatări forestiere

Utilitățile publice sunt unul dintre exemplele cele mai intuitive. Rețelele electrice, de apă sau de gaze nu urmează întotdeauna drumuri asfaltate, iar echipele de mentenanță trebuie uneori să ajungă în zone izolate indiferent de vreme. În asemenea situații, un vehicul comercial cu tracțiune integrală permite transportul simultan al personalului, sculelor și echipamentelor necesare intervenției.

Serviciile de urgență reprezintă un alt domeniu în care această arhitectură poate fi relevantă. Pompierii, echipele de salvare montană, structurile de protecție civilă sau alte servicii care operează în zone rurale și montane au nevoie de vehicule capabile să ajungă acolo unde infrastructura este limitată. O platformă comercială 4x4 poate fi adaptată pentru diverse tipuri de echipamente fără să renunțe la mobilitatea pe teren dificil.

În silvicultură și agricultură, provocările sunt diferite, dar logica rămâne aceeași. Drumurile forestiere, terenurile agricole umede și accesul la ferme izolate pot pune rapid în dificultate o autoutilitară standard. Acolo unde trebuie transportate echipamente, materiale și echipe de lucru, vehiculele off-road comerciale oferă un compromis între capacitatea de transport și mobilitatea specifică unui 4x4.

Construcțiile și infrastructura extind și mai mult aria de utilizare. Lucrările de drumuri, poduri, cabluri sau instalații se desfășoară frecvent în locuri unde infrastructura finală încă nu există. Vehiculul trebuie să ajungă pe șantier înaintea drumului asfaltat, iar această aparentă contradicție explică de ce cererea off-road continuă să existe în segmentul comercial.

Există și un sector privat specializat format din companii de servicii tehnice, operatori care transportă utilaje sau organizații cu activități logistice în afara zonelor urbane. Pentru aceste firme, alegerea unui vehicul nu este determinată doar de costul de achiziție, ci de capacitatea acestuia de a reduce întreruperile operaționale și de a ajunge la destinație în condițiile reale în care compania își desfășoară activitatea.

Poziția dintre SUV comercial și camion greu este principalul avantaj strategic

Piața autoutilitarelor grele cu tracțiune integrală rămâne una specializată, iar numărul alternativelor comparabile este mai redus decât în segmentul vehiculelor comerciale convenționale. Această realitate a contribuit la consolidarea unei poziții aparte pentru IVECO DAILY 4x4.

Față de un SUV sau un pick-up comercial, avantajul conceptual este capacitatea de a lucra cu sarcini și suprastructuri mai apropiate de lumea autoutilitarelor. Față de un camion 4x4 greu, avantajul poate fi reprezentat de dimensiunea mai potrivită pentru operațiuni în care nu este necesară capacitatea unui vehicul dintr-o clasă superioară.

Această poziție intermediară este dificil de replicat cu un singur vehicul dintr-o categorie tradițională. În anumite flote, alternativa ar presupune utilizarea simultană a mai multor tipuri de vehicule: unul pentru transport, altul pentru teren accidentat și eventual încă unul pentru echipamente specializate. O platformă configurabilă poate reduce această fragmentare atunci când cerințele operaționale se potrivesc profilului ei.

În cazul vehiculelor specializate, însă, performanța tehnică nu reprezintă singurul criteriu. Mentenanța flotei, accesul la piese de schimb, existența unei infrastructuri de service autorizat și posibilitatea de a primi consultanță pentru alegerea configurației influențează direct disponibilitatea vehiculului pe termen lung. Pentru operatorii care nu își permit perioade îndelungate de imobilizare, ecosistemul din jurul produsului poate deveni aproape la fel de important ca produsul.

România păstrează condițiile pentru o cerere constantă

Geografia României explică de ce vehiculele comerciale cu capacități off-road au o utilitate mai largă decât ar putea sugera caracterul lor de nișă. Zonele de câmpie coexistă cu regiuni deluroase și montane, iar calitatea infrastructurii secundare diferă semnificativ de la o regiune la alta.

În agricultură, silvicultură, energie și construcții există numeroase operațiuni desfășurate în afara rețelei rutiere principale. Sectorul public are, la rândul său, aplicații în care accesul la zone izolate poate fi esențial. Aceste condiții mențin relevanța unor vehicule utilitare 4x4 chiar și într-o piață în care majoritatea autoutilitarelor continuă să opereze predominant pe asfalt.

În același timp, modelul a evoluat odată cu restul industriei. Adaptarea motorizărilor diesel la norma Euro 6, apariția transmisiilor automate alături de transmisia manuală, sistemele moderne de asistență la condus și integrarea telematicii arată că robustețea nu mai trebuie privită ca opusul digitalizării sau al confortului. Vehiculul comercial specializat este împins de piață să combine rezistența mecanică cu instrumentele moderne de administrare a flotei.

Pe termen mai lung, electrificarea va introduce o nouă variabilă. Vehiculele comerciale hibride sau electrice cu tracțiune integrală vor deveni treptat mai vizibile, însă segmentul pentru teren dificil ridică cerințe particulare privind autonomia, masa, infrastructura de încărcare și funcționarea în zone izolate. Tranziția va fi, probabil, mai complexă aici decât în distribuția urbană.

Acest lucru nu diminuează însă rațiunea existenței nișei. Atât timp cât rețelele de utilități vor traversa terenuri greu accesibile, pădurile vor necesita mentenanță, fermele vor funcționa în afara orașelor, iar șantierele vor apărea înaintea drumurilor definitive, va exista nevoie pentru vehicule capabile să ducă o sarcină comercială acolo unde o autoutilitară obișnuită nu poate ajunge cu aceeași predictibilitate.

Locul aparte ocupat de IVECO DAILY 4x4 vine tocmai din această combinație. Nu încearcă să înlocuiască autoutilitara convențională și nici camionul greu de teren. Acoperă spațiul dintre ele, acolo unde capacitatea de încărcare, configurabilitatea unui vehicul comercial și tracțiunea integrală trebuie să existe în aceeași platformă. Într-o piață din ce în ce mai specializată, tocmai această claritate a rolului explică de ce modelul și-a păstrat relevanța.

Sursa foto: https://www.dtservices.ro/

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Știrea care face înconjurul planetei a venit tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron a făcut un anunț
Viva.ro
Știrea care face înconjurul planetei a venit tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron a făcut un anunț
De când a divorțat de Rareș Cojoc, Andreea Popescu pare că-și retrăiește adolescența! La 42 de ani, a fost &quot;liberă la mare&quot; cu Radu Mazăre Junior, care e cu 10 ani mai tânăr ca ea! Ipostazele în care s-au filmat în weekend, la Mamaia, au stârnit valuri de comentarii! VIDEO
Unica.ro
De când a divorțat de Rareș Cojoc, Andreea Popescu pare că-și retrăiește adolescența! La 42 de ani, a fost &quot;liberă la mare&quot; cu Radu Mazăre Junior, care e cu 10 ani mai tânăr ca ea! Ipostazele în care s-au filmat în weekend, la Mamaia, au stârnit valuri de comentarii! VIDEO
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Parteneri
Răzvan Lucescu, cerere de protecție pentru numele tatălui său: 1.027 de puncte nominalizate de la sutiene și costume de bal mascat până la extracții miniere
Gsp.ro
Răzvan Lucescu, cerere de protecție pentru numele tatălui său: 1.027 de puncte nominalizate de la sutiene și costume de bal mascat până la extracții miniere
Toți ochii pe ea! » Reporterița care a „înnebunit” fanii din Formula 1: „Iată de ce Leclerc a terminat cursa de la Monza atât de repede”
Gsp.ro
Toți ochii pe ea! » Reporterița care a „înnebunit” fanii din Formula 1: „Iată de ce Leclerc a terminat cursa de la Monza atât de repede”
Parteneri
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Victor Ponta și Daciana Sârbu, din nou o familie în curtea școlii! Au fost alături de Maria, fiica pe care au adoptat-o împreună, iar imaginile sunt WOW! Ce poză neașteptată a postat Daciana
Avantaje.ro
Victor Ponta și Daciana Sârbu, din nou o familie în curtea școlii! Au fost alături de Maria, fiica pe care au adoptat-o împreună, iar imaginile sunt WOW! Ce poză neașteptată a postat Daciana
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.libertatea.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
ALTE ȘTIRI
Celebra patiserie cu merdenele din Piața Amzei, luată cu asalt de clienți. Sursă foto: Dumitru Angelescu/ Libertatea.
Știri România
08:42
Merdeneaua lui nea Mihai a apărut în Le Monde și e simbol al luptei de clasă în București
O ploaie torențială densă căzând peste acoperișul din țiglă al unei case și peste copacii din jur.
Știri România
08:08
ANM anunță ploi și furtuni în România spre finalul săptămânii. Prognoza meteo pentru perioada 8 septembrie-5 octombrie 2026
Parteneri
Rusia vorbește despre „începutul unui război real”. Expert: Moscova testează limitele Occidentului prin tactica „feliei de salam”
Adevarul.ro
Rusia vorbește despre „începutul unui război real”. Expert: Moscova testează limitele Occidentului prin tactica „feliei de salam”
S-a antrenat cu Messi și Neymar și a venit în România să devină golgheter: „Am fost coleg de generație cu Cucurella la FC Barcelona!”
Fanatik.ro
S-a antrenat cu Messi și Neymar și a venit în România să devină golgheter: „Am fost coleg de generație cu Cucurella la FC Barcelona!”
Începutul școlii poate trece de 1.000 de lei pentru un copil. Ce cheltuieli intră în factura reală
Financiarul.ro
Începutul școlii poate trece de 1.000 de lei pentru un copil. Ce cheltuieli intră în factura reală
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
MONDEN
Alin Alexuc Ciurariu la Asia Express 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene
7 sept.
Cine este Alin Alexuc Ciurariu de la Asia Express 2026. Face echipă cu Gabi Torje la Antena 1
Gabriela Cristea | Foto: Instagram
Stiri Mondene
7 sept.
Decizia luată de Gabriela Cristea după ce a slăbit peste 30 de kilograme: „Am avut probleme mari. Mi-am făcut analize”
Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.libertatea.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Judeţul cu 124 de şcoli fără autorizaţie sanitară. 12 încă au toaletele în curte
Observatornews.ro
Judeţul cu 124 de şcoli fără autorizaţie sanitară. 12 încă au toaletele în curte
Ultima oră! Încă un bebeluș în showbiz! Celebra mămică a născut în secret, la 45 de ani, și radiază! Este primul copil cu noul iubit, după divorț
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Încă un bebeluș în showbiz! Celebra mămică a născut în secret, la 45 de ani, și radiază! Este primul copil cu noul iubit, după divorț
Parteneri
Gsp.ro
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open » Urcă și în clasamentul WTA
Gsp.ro
Mărturie tulburătoare » Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi: „Mai bine ca lumea să știe că am murit!”
Parteneri
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
Mediafax.ro
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
Stirilekanald.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
Ilie Năstase ar fi fost implicat într-un incident conjugal. Autoritățile au deschis o anchetă
Wowbiz.ro
Ilie Năstase ar fi fost implicat într-un incident conjugal. Autoritățile au deschis o anchetă
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Wowbiz.ro
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Zodia care lasă în urmă cea mai grea perioadă după 8 septembrie. Lucrurile încep să se așeze
Redactia.ro
Zodia care lasă în urmă cea mai grea perioadă după 8 septembrie. Lucrurile încep să se așeze
Incident rutier pe Șoseaua Colentina! O mașină a ajuns pe linia tramvaiului 21
Kanald.ro
Incident rutier pe Șoseaua Colentina! O mașină a ajuns pe linia tramvaiului 21
POLITIC
Cristian Deliorg
Politică
7 sept.
Judecător CCR, politicieni și afaceriști cu probleme penale, zbor de lux la Mykonos: cine sunt cei 13 care au zburat cu avionul privat Embraer Legacy 600
Sala de ședințe a CSAT, Nicușor Dan stă în centrul ei, la un pupitru
Politică
7 sept.
Buget record de 5% din PIB pentru Apărare și achiziții prin programul SAFE. Ce a decis CSAT după o ședință de 3 ore
Parteneri
Economia Iașului va crește, dar diferența față de Cluj va urca la 10 miliarde de euro
Ziaruldeiasi.ro
Economia Iașului va crește, dar diferența față de Cluj va urca la 10 miliarde de euro
„Craiova are antrenor!”. Editorial din tribună după 4-0 cu U Cluj: „Eternul supărat Bergodi”
Fanatik.ro
„Craiova are antrenor!”. Editorial din tribună după 4-0 cu U Cluj: „Eternul supărat Bergodi”
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Ultimele știri
Lifestyle
09:15
O femeie de 80 de ani nu a putut să își cumpere mâncare trei săptămâni din cauza unei plăți către o firmă de taxi
Știri Externe
09:14
Lidl schimbă regulile pentru bonurile primite la returnarea sticlelor: prelungește de peste trei ori valabilitatea voucherelor, în Polonia
Fotbal
09:03
Google sărbătorește noul sezon de Champions League cu un Doodle special și acces rapid la meciuri
Știri Locale
08:47
Un hotel de 4 stele din Poiana Brașov se vinde pentru 4,2 milioane de euro
Citește mai multe
TRENDING
Exclusiv
Știri România
07:00
Trenurile Coradia Stream cumpărate de CFR de la Alstom cu două miliarde de lei circulă fără asigurare pe șinele din România. Epopeea unui contract de modernizare cu iz de dosar penal
Cultură și Vacanțe
7 sept.
Mesaje de Sfânta Maria 2026. Urări și felicitări de Sf. Maria inspirate pentru sărbătoriți
Lifestyle
7 sept.
Horoscop 8 septembrie 2026. Berbecii au șansa de a înțelege care dintre relațiile din mediul de la serviciu contează și ar trebui să fie protejate
Politică
7 sept.
Cine e Luca Niculescu, presupusul premier-surpriză al lui Nicușor Dan. Președintele României ar urma să ia decizia săptămâna aceasta
Copii alergând pe o stradă, vara
Lifestyle
08:14
Statul oferă 48.000 de euro pentru fiecare copil până la 17 ani, după ce natalitatea a ajuns la un minim istoric, în Singapore
Cum păstrezi sticla de vin după ce ai deschis-o
Lifestyle
08:08
Cât rezistă o sticlă de vin deschisă înainte să se strice?
O femeie și un bărbat care stau îmbrățișați pe o alee, în fața unei biserici și poartă haine sport
Lifestyle
07:59
Un cuplu a renunțat la viața de lux și la apartament pentru a transforma o biserică veche de 120 de ani în locuința visurilor lor
Un bărbat și o femeie la bordul unui avion, stau în fotoliile de la Clasa I și zâmbesc în fața camerei
Lifestyle
06:46
Nu purtați aceste haine în avion! Avertismentul specialiștilor
O cabină de duș realizată din faianță maro, din duș curge apă fierbinte și ușa de sticlă este aburită
Lifestyle
06:29
Cât durează un duș perfect. Răspunsul experților
Cum faci zacuscă fără ulei. Rețeta pas cu pas pentru iarnă. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
6 sept.
Cum faci zacuscă fără nicio picătură de ulei. Rețeta pas cu pas pentru iarnă
De ce simți că nu poți respira pe umezeală mare. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
26 aug.
De ce simți că nu poți respira pe umezeală mare
default
Lifestyle
24 aug.
Confort și siguranță în avion. Ce încălțăminte să nu porți când călătorești
De ce face frigiderul gheață. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
27 aug.
De ce face frigiderul gheață
Riccardo Valentin Moraru
Știri România
7 sept.
Muncitor român mort pe un șantier din Italia, în ultima zi de muncă: a căzut de la 12 metri și s-a electrocutat. „Vrem să știm adevărul”, spun părinții lui
Hacker care utilizează un computer conectat la rețeaua globală
Știri România
7 sept.
Hackerii se dau angajatori pe LinkedIn și fură datele celor care vor să se angajeze
O femeie în partea stângă cu o bluză crem. În dreapta, lângă aceasta stă un bărbat în cămașă albastră.
Știri România
7 sept.
Cât vor plăti 1.200.000 de români pentru curent la Hidroelectrica, din octombrie: cea mai ieftină energie se scumpește
Un colaj cu un castel restaurat
Știri România
7 sept.
Castelul Mikó din Olteni, Covasna, replica transilvăneană a Palatului Élysée din Paris, restaurat și redat circuitului turistic cu ajutorul fondurilor europene
Arhiva foto
Opinii
07:07
O victorie destul de colosală
Doi pensionari beau la o masa
Opinii
4 sept.
Ai devenit pensionar în România? Învață să înjuri, să votezi și să supraviețuiești!
Nicușor Dan, încruntat
Opinii
2 sept.
Indecent-de-cuviosul Nicușor, mucenicul Pahonțu și soluția naționalismului bun
Ilie Bolojan, premierul Romaniei, in biroul Guvernului
Opinii
2 sept.
S-a încheiat cosmetizarea „reformei” bugetare. Urmează reculul
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu