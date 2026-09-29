Sediul firmei tale spune o poveste. Cum o construiești cu ajutorul unui designer de interior, cu sfaturi de la PickTwo

Ce simte un client care intră pentru prima dată în biroul tău? Dar un candidat venit la interviu sau un coleg care își începe acolo fiecare zi de lucru? Înainte de orice prezentare, spațiul a transmis deja ceva despre cine ești și ce prețuiești. „Fiecare spațiu spune o poveste” este chiar ideea de la care pornesc proiectele studioului PickTwo, iar vestea bună este că povestea aceasta se poate construi cu intenție.

Biroul, mai mult decât o adresă

Mediul în care lucrezi influențează direct starea și productivitatea echipei. Un spațiu steril, fără personalitate, obosește la fel de mult ca unul supraîncărcat, iar cheia este echilibrul dintre funcțional și plăcut. Contează cum sunt împărțite zonele (recepția, birourile, sala de ședințe, bucătăria, colțul de relaxare), cât de bine circulă lumina și cât de ușor trec oamenii de la o activitate la alta.

PickTwo lucrează din 2013 cu branduri din zona de office, retail și ospitalitate, iar principiul de pornire e simplu: designul poate fi o decizie de business. Un birou bine gândit nu e un moft estetic, ci o investiție în felul în care firma ta funcționează și este percepută.

Ce aduce un designer în proiect

Mulți antreprenori încearcă să amenajeze singuri sediul și descoperă pe parcurs cât de multe decizii se leagă între ele. Un designer bun de interior pornește de la informațiile primite de la tine (nevoi, buget, termene, felul în care lucrează echipa) și le transformă într-un concept unitar. Se ocupă de releveu, compartimentare, propuneri de finisaje și mobilier, randări 3D și deviz, astfel încât să vezi rezultatul înainte de începerea lucrărilor. Câștigul real înseamnă mai puțin stres, nevoi anticipate din timp și bani economisiți pe greșeli care altfel ar ieși la iveală abia pe șantier.

Identitatea de brand, transpusă în spațiu

Aici povestea devine cu adevărat a ta. Culorile, materialele, semnalistica și chiar forma mobilierului pot vorbi despre valorile firmei. Înainte de primul moodboard, merită să-ți răspunzi la câteva întrebări: ce vrei să simtă un client când intră pe ușă? Cum ai descrie cultura echipei tale în trei cuvinte? Ce te diferențiază de concurență?

Atunci când alegi o firma de amenajari interioare, merită să verifici dacă acoperă și partea de identitate vizuală. PickTwo lucrează pe patru piloni (cercetare, branding, design interior și arhitectură, achiziții), tocmai pentru că spațiul fizic și brandul nu pot fi tratate separat. Echipa se poziționează ca un one-stop-shop pentru branduri, de la analiza nevoilor clienților și a customer journey-ului până la identificarea furnizorilor și negocierea contractelor.

Pașii, de la brief la implementare

Un proiect bine condus urmează etape clare, iar fiecare dintre ele îți dă ocazia să corectezi direcția înainte ca modificările să devină scumpe. Procesul folosit de PickTwo arată astfel:

brief-ul, cu obiective, viziune, buget, detaliile spațiului și calendarul;

conceptul și pre-bugetarea, cu primul plan, moodboard și primele estimări de costuri;

simulările 3D, ca să vezi spațiul înainte să existe;

proiectul tehnic, cu desene, liste de cantități și propuneri de furnizori;

detaliile pentru mobilierul realizat la comandă;

implementarea, în care echipa asistă managerul de proiect și constructorul.

Când vine vorba despre zona de design interior birouri, contează și domeniul de activitate: o echipă de IT, un cabinet de avocatură sau o agenție de marketing au nevoi diferite de concentrare, confidențialitate și colaborare. În portofoliul studioului se regăsesc proiecte de office precum Heineken HQ, Urban Labs sau V7 Hub, fiecare construit în jurul felului în care lucrează oamenii de acolo.

Alege două și asumă-ți alegerea

Numele studioului ascunde chiar o metodă. Orice proiect vine cu trei promisiuni: calitate înaltă, livrare rapidă și cost redus. Cine le vrea pe toate trei deodată riscă să-și depășească bugetul și să rateze data deschiderii. Filozofia „always pick two” te îndeamnă să stabilești de la început ce contează cel mai mult pentru tine și să rămâi consecvent. Este un exercițiu de sinceritate care face colaborarea mai ușoară pentru toată lumea.