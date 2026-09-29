Ministerul Apărării, condus de Radu Miruță, a susținut marți, 29 septembrie, că prezența generalilor la audierea din ziua precedentă este o practică uzuală, menită să ofere comisiilor parlamentare informații de specialitate, fără a fi necesare mandate de reprezentare.

Radu Miruță a venit cu trei generali la audierile din comisiile parlamentare și a fost acuzat că i s-au „șoptit” răspunsuri

Radu Miruță, ministrul propus la Apărare de către premierul desemnat Siegfried Mureșan, a primit aviz negativ luni, 28 septembrie, la audierile în Comisiile din Parlament. Au fost 17 voturi pentru şi 21 contra.

La aceste audieri, ministrul USR al Apărării a venit însoţit de trei generali: Cornel Pleşa, Adrian Ivan şi Valeriu Roșu. Miruță, care și acum ocupă funcția de ministru al Apărării, a fost apoi acuzat că unele răspunsuri i-au fost „șoptite” de către generalii veniți cu el.

Explicațiile MApN

„Activitatea cadrelor militare din Ministerul Apărării Naționale este guvernată de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, și de acte normative de nivel secundar precum Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 38/2016 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate, cu modificările și completările ulterioare”, a transmis Ministerul Apărării.

Oficialii din MApN au precizat că, potrivit articolului 7 din Legea nr. 346/2006, „Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, Direcţia generală pentru armamente și Direcţia generală financiar-contabilă sunt structuri centrale ale instituției militare, iar atribuțiile acestora sunt expres reglementate de dispozițiile art. 10, art. 19 și art. 16^1 din același act normativ”.

„În ceea ce privește participarea unor cadre militare la activitatea de audiere a ministrului apărării naționale din data de 28.09.2026, aceasta s-a încadrat în practica ministerului, conform căreia specialiști în finanțe, programe de înzestrare, resurse umane sau de la Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului au fost prezenți la audierea ministrului, fie că era ministru nou, fie că era un ministru care ar fi continuat mandatul, nefiind absolut nimic special de această dată”, susține Ministerul Apărării.