În chiar ziua în care a reluat oficial pregătirile intense pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, David Popovici a oferit o adevărată lecție de maturitate. Prezent ca speaker în cadrul evenimentului Impact SEE, cel mai bun înotător al lumii în probele de 100 de metri și 200 de metri liber a abordat partea mai puțin văzută a sportului de performanță: sacrificiile zilnice, natura excelenței, dar și presiunea uriașă exercitată de public asupra sportivilor, relatează Gazeta Sporturilor.

Aflat la vârsta de 22 de ani, dublul medaliat olimpic de la Paris a adus în discuție comportamentul suporterilor români, oferind o analiză tranșantă pe fundalul criticilor dure încasate recent de echipa națională de fotbal în Liga Națiunilor (1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia).

Apel la empatie din partea suporterilor: „Să nu o luăm ca pe ceva personal”

David Popovici consideră că abordarea fanilor față de reprezentanții României în competițiile internaționale ar trebui să fie mult mai echilibrată și lipsită de toxicitate.

În opinia sa, este injust ca spectatorii să se delimiteze brutal de un sportiv sau de o echipă atunci când apar înfrângerile, deși la victorii își atribuie meritele prin sentimentul de mândrie națională.

Campionul român a subliniat că procesul de identificare al publicului cu sportivii trebuie ajustat pentru a evita stările de revoltă nejustificate.

„O să spun ce înseamnă, ca spectator, să simți, să ajungi să te identifici cu o echipă, ce înseamnă să se joace cu nervii. Mi se pare greșit ca spectator să te raportezi, indiferent ce sport urmărești, în felul ăsta la cei ce practică sportul, la cei care încearcă să ducă numele României mai sus. Tot sentimentul ăsta de identificare poate fi puțin modificat, în așa fel încât să nu o luăm ca pe ceva personal în momentul în care pierde, fie că e vorba despre echipa națională de fotbal, despre mine sau așa mai departe”, a declarat David Popovici.

Acesta a taxat dublul standard practicat adesea de fani în momentele critice.

„Atât timp cât spunem, în momentul în care câștigă echipa sau individul, NOI am câștigat, NOI suntem mândri că suntem români, să nu ajungem, în momentul în care nu ne iese sau nu le iese, să ne detașăm, că Ei își bat joc, că ei se joacă cu nervii noștri”, a continuat David Popovici.

Visul olimpic, concretizat încă din copilărie

Trecând la parcursul său personal, David Popovici le-a împărtășit celor prezenți în sală modul în care a fost marcat de obiectivul performanței încă din primii ani de viață.

Spre deosebire de alți copii de vârsta lui, aspirațiile sale au fost strâns legate de arena olimpică de la o vârstă foarte fragedă.

„De la 10-12 ani visam să fiu campion olimpic. De ziua mea am avut tort cu cercurile olimpice, nu cu Spider-Man sau Superman. Am suflat în lumânări cu Tokyo 2020, calculasem că pot participa acolo. Și acelea au fost primele mele jocuri olimpice”, și-a amintit sportivul român.

Ce înseamnă cu adevărat excelența și disciplina în viziunea lui David Popovici

Privind retrospectiv, înotătorul a mărturisit că își dorea să devină campion olimpic încă de la 10-12 ani.

Pe tortul său de aniversare nu figurau personaje precum Spider-Man sau Superman, ci cercurile olimpice, iar dorința pusă la suflatul lumânărilor a fost participarea la Tokyo 2020, prima sa Olimpiadă.

Despre excelență, David Popovici a subliniat că nu ține de o atitudine „cool” sau de o nepăsare afișată, ci de capacitatea de a-ți păsa cu adevărat de oameni și de a fi bun.

Referitor la succes, el a concluzionat că nu există niciun secret magic, ci doar disciplină și acceptarea monotoniei: trezitul la ore imposibile, intrarea în apa rece, alimentația repetitivă și un program strict de somn.