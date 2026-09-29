Votul celor 100 de jurnaliști internaționali desemnați să aleagă câștigătorul Balonului de Aur 2026 s-a încheiat. Imediat după depunerea ultimelor buletine de vot, cotele caselor de pariuri au înregistrat o răsturnare spectaculoasă de situație: puștiul-minune spaniol Lamine Yamal l-a depășit pe atacantul englez Harry Kane, devenind noul favorit la cucerirea celui mai prestigios trofeu individual din fotbalul mondial, relatează RMC Sport.

Numele marelui câștigător va fi dezvăluit oficial pe 26 octombrie 2026, în cadrul unei gale de gală organizate la Londra.

Cotele caselor de pariuri: Lamine Yamal preia conducerea

Conform platformei internaționale de predicții Polymarket, spaniolul Lamine Yamal a ajuns la o șansă de 45% de a primi distincția, în timp ce Harry Kane a coborât pe poziția secundă, cu 42%.

Pentru ambii fotbaliști, o eventuală victorie ar reprezenta primul Balon de Aur din carieră.

Până recent, internaționalul englez de la Bayern München era considerat favoritul cert al analiștilor și al caselor de pariuri. În ciuda cotei sale aflate într-o creștere continuă,

Kane a păstrat o atitudine rezervată în declarațiile publice, subliniind doar cifrele impresionante ale sezonului său. Atacantul a marcat 73 de goluri în ultimul an competițional, bifând al doilea cel mai mare total din istoria fotbalului pentru un singur sezon.

Discreția lui Kane versus campania lui Yamal

Atitudinea celor doi rivali a fost radical diferită în ultimele săptămâni de campanie. În timp ce Harry Kane a declarat că trofeul nu mai este în mâinile sale și că randamentul său de pe teren vorbește de la sine, Lamine Yamal a afirmat deschis că merită trofeul.

Sprijinit public de antrenorul Hansi Flick, de coechipierii de la FC Barcelona și de impresarul Jorge Mendes, tânărul atacant spaniol a adus ca argumente principale trofeele majore cucerite în 2026: titlul în La Liga și, mai ales, Cupa Mondială obținută cu naționala Spaniei.

„Cui i-aș da Balonul de Aur? Celui mai bun jucător din lume. Cui i-l vor da? Asta e o poveste lungă. Cred sincer că îl merit anul acesta, pentru ceea ce am câștigat (n.r. - La Liga, Cupa Mondială)”, a declarat Lamine Yamal.

Pe lângă trofeele din vitrină, Yamal a subliniat că stilul său spectaculos de joc reprezintă principalul element diferențiator în cursa pentru Balonul de Aur.

Confruntarea directă de pe Wembley a schimbal balanța

Răsturnarea din clasamentul favoriților vine la scurt timp după meciul direct dintre Anglia și Spania, disputat în deschiderea Ligii Națiunilor chiar pe stadionul Wembley.

Selecționata ibérică s-a impus cu scorul de 3-2, într-o partidă în care ambii candidați au fost titulari și au marcat.

Lamine Yamal a deschis scorul încă din minutul 2, în timp ce Harry Kane a punctat în minutul 40, aducând temporar Anglia în avantaj.

Un moment decisiv al întâlnirii s-a consumat în minutul 54, când căpitanul englez a ratat o lovitură de la 11 metri care ar fi putut desprinde reprezentativa Angliei la două goluri diferență.