Toleranța la Phoma în cultura de rapiță: rolul geneticii în protecția culturii

Putregaiul negru al rapiței, produs de Phoma lingam, se numără printre bolile importante ale culturii de rapiță la nivel mondial. Infecția poate începe din toamnă, iar evoluția bolii poate afecta frunzele, coletul și tulpina, cu efect direct asupra menținerii plantelor până la recoltare. Alegerea geneticii capabile să tolereze boala are rol în protejarea potențialului de producție pe durata ciclului de vegetație. Află cum alegerea hibrizilor potriviți, cu toleranță genetică la Phoma, contribuie la protecția culturii și la menținerea stabilității producției.

Genetica hibridului și toleranța la Phoma

Alegerea geneticii are rol în limitarea riscului asociat putregaiului negru. Hibrizii de rapiță InVigor® 2040 cu toleranță bună la boli includ gena Rlm7 pentru toleranța la Phoma. Prin gena Rlm7, hibridul dispune de o caracteristică genetică orientată spre protejarea culturii în fața unei boli care poate evolua din toamnă până în primăvară. Profilul genetic este completat de un potențial de producție excepțional și de stabilitatea producției.

Phoma debutează pe frunze, unde apar pete galbene, puternic delimitate, cu centru gri deschis. În zona cenușie se observă puncte mici negre, reprezentate de picnidiile ciupercii. Pe măsură ce petele se extind, țesutul frunzei se poate rupe. Intensificarea atacului poate duce chiar la distrugerea frunzelor înainte de iarnă.

Toleranța genetică devine importantă deoarece picnidiile formate pe frunze reprezintă sursa de infestare pentru atacul de la colet. Legătura dintre simptomele foliare și infecțiile bazale explică de ce protecția oferită prin genetică vizează continuitatea dezvoltării plantei, nu doar aspectul aparatului foliar din toamnă. Reducerea vulnerabilității față de boală urmărește păstrarea plantei funcționale până în etapele ulterioare ale culturii.

De la frunză la colet: evoluția bolii

Primele simptome ale putregaiului negru pot apărea încă din toamnă. Petele galbene cu centru gri deschis se extind pe frunze, iar țesutul afectat se rupe. Când atacul este puternic, frunzele pot fi distruse înainte de venirea iernii. Debutul timpuriu al simptomelor arată capacitatea bolii de a progresa într-o perioadă în care cultura se pregătește pentru sezonul rece.

Infecțiile de la colet apar tot din toamnă. Ele devin vizibile prin pete mici, brun închis până la negru. Ulterior, petele se pot extinde în jurul nodurilor și pot cuprinde tulpina. Evoluția în zona coletului are o importanță agronomică ridicată, deoarece plantele se pot rupe din zona afectată. Pierderea rezistenței mecanice a tulpinii poate afecta păstrarea producției.

Primăvara, simptomele de la baza tulpinii devin mai evidente. Petele pot înconjura tulpina în zona coletului, iar țesuturile atacate capătă un aspect brun închis. Tulpinile devin casante și noduroase, iar frângerea lor poate surveni rapid.

De ce contează toleranța genetică pentru protecția producției?

Un prim motiv este reducerea riscului de pierdere a plantelor care contribuie la formarea recoltei. Infecțiile de la colet sunt asociate cu pierderi importante de producție, iar gena Rlm7 aduce toleranță la Phoma. Valoarea agronomică a caracteristicii genetice se reflectă tocmai în capacitatea hibridului de a suporta mai bine presiunea bolii pe durata vegetației.

Un alt motiv este legat de stabilitatea producției. Toleranța la Phoma nu apare ca o însușire izolată, ci face parte din profilul genetic al hibridului, alături de stabilitatea producției și toleranța foarte ridicată la iernare. Combinația caracteristicilor reduce riscul ca problemele apărute pe parcursul sezonului să compromită rezultatul final al culturii.

Contează și capacitatea hibridului de a ajunge la recoltare cu un potențial productiv cât mai puțin afectat. În cazul rapiței, protejarea producției depinde nu doar de formarea semințelor, ci și de menținerea plantelor până la momentul recoltării. Din perspectiva geneticii, toleranța la Phoma contribuie la păstrarea stabilității culturii într-o perioadă în care boala poate influența direct cantitatea recoltată.

Păstrarea producției până la momentul recoltării

Rezistența genetică la scuturarea silicvelor permite alegerea mai flexibilă a momentului de recoltare. Semințele rămân mai mult timp în silicve, iar riscul pierderilor înainte de intrarea combinei scade. Caracteristica devine importantă mai ales în perioadele cu furtuni puternice de vară, când scuturarea poate reduce cantitatea recoltată.

Recoltarea prea devreme poate limita acumularea de ulei în semințe. Cea mai mare parte a uleiului se formează în a doua jumătate a perioadei de umplere a boabelor. O rezistență ridicată la scuturare permite menținerea culturii până mai aproape de momentul optim de recoltare, cu efect asupra cantității de ulei și asupra calității recoltei.

Reducerea scuturării influențează și cantitatea de semințe rămase pe sol după recoltare. O pierdere mai mică de semințe înseamnă o presiune redusă a samulastrei în cultura următoare. Managementul buruienilor devine mai ușor, iar legătura dintre samulastră și bolile culturilor ulterioare poate fi limitată.

Flexibilitate în alegerea perioadei de semănat și recoltare

Genetica hibridului permite cultivarea în toate zonele de cultură a rapiței. Semănatul poate fi realizat de la mediu timpuriu până la târziu, ceea ce oferă o fereastră mai largă pentru înființarea culturii. Toleranța foarte ridicată la iernare completează profilul agronomic necesar pentru trecerea culturii prin sezonul rece.

La capătul ciclului de vegetație, rezistența la scuturare oferă libertate mai mare în alegerea datei de recoltare. Cultura poate rămâne în câmp până când semințele își continuă umplerea, fără presiunea recoltării premature generate de riscul deschiderii silicvelor. Genetica influențează, prin urmare, două momente importante ale tehnologiei: stabilirea perioadei de semănat și alegerea momentului de recoltare.